OL-kongens dagbok sjokkerer de norske stjernene

Svenskenes store skøytehelt Nils van der Poel har tatt to OL-gull i Beijing og satt ny verdensrekord på 10 000 meter. I etterkant har 25-åringen delt alt han har gjort de siste årene i et svært treningsdokument.

– Det er kult å sette et avtrykk, sa svensken til NRK.

I den 62-siders lange avhandlingen deler van der Poel alt fra sine kontroversielle treningsmetoder, til kostholdsvaner og sitt forhold til alkohol.

«Jeg drakk øl som hvilken som helst annen 25-åring i perioder. Hvis noe motiverte meg så jeg på det som noe bra. Noen ganger var alt jeg trengte en øl, eller åtte øl», skriver svensken.

Treningsdagboken har også nådd den norske OL-leiren, og Therese Johaug ler når hun får spørsmål om hun noen ganger trenger en øl eller åtte for å koble av.

– Hvor ærlig skal jeg være her? flirer Johaug, før hun utdyper:

– Når jeg har blitt eldre og eldre kjenner jeg at det er litt viktig å ha det normale livet ved siden av. Det er viktig for meg å ta vare på kjæreste, familie og venner, og å kunne ta seg et glass rødvin til maten betyr mye for meg for kosen og for avkoblingen i hodet. Men det er veldig forskjell på hvilken tid av året jeg gjør det. Jeg satt ikke før OL og drakk hver dag i Seiser Alm. Alt til sin tid, og alt med måte, bare så det er sagt, sier 33-åringen fra Dalsbygda.

Populært hos kjæresten

Svenske van der Poel skriver også mye om 5-2-modellen. Det innebærer at han trener knalltøft fem dager på rad, men i helgene har han to dager helt fri. Da henger han med venner og koser seg, uten å ta så mye som en joggetur.

I skiskytterleiren lar man seg inspirere av det kontroversielle treningsopplegget.

– Det er nesten det samme som meg. Jeg trener ganske rolig mandag til fredag, og så har jeg fri i helgen, sier Johannes Thingnes Bø med et smil.

Storerbror Tarjei tror van der Poels metode hadde blitt godt mottatt på hjemmebane.

– Jeg tror jeg må begynne med det, fordi nå har Gita fått gjennomgå så mye de siste årene med syke treningsopplegg inn mot OL. Det har vært mye ofring. Så kanskje jeg skal begynne å trene mens hun er på jobb, og så ikke trene i helgene. Da får vi vært litt sammen, sier Tarjei Bø.

– Kanskje 5-2-treningen blir det nye opplegget?

– Jeg tror det, jeg skal lese det dokumentet til han svensken, svarer Bø og ler.

– Det hørtes digg ut

I langrennsleiren er man litt mer skeptisk til å ligge to dager på latsiden.

– Jeg har faktisk sett den treningsplanen og lest det. Det varierte veldig fra 150 treningstimer i måneden til 50, jeg tror heller jeg kjører en middelvei. Jeg går heller tre timer hver dag i stedet for å trene «jæskla» mye og så ha fri, sier Johaug.

– Jeg har ikke turt å prøve det selv, og vet ikke om jeg noen gang tør å prøve det. Men det er jo spennende at folk prøver noe nytt og får suksess med det. Man må bare hylle det, sier Erik Valnes.

Johannes Høsflot Klæbo blir først og fremst misunnelig når han hører hvordan skøytestjernen gjør det.

– Konklusjonen er vel at det høres ganske digg ut. Det høres jo fryktelig godt ut å ha helg, det er noe jeg er veldig dårlig vant med. Jeg skal absolutt gå inn og lese på det når OL er ferdig, smiler Klæbo.