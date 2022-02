Etterlot sæd på rute og utga seg som politi

De to 36 år gamle mennene som er siktet for drapet på 22 år gamle Mia Skadhauge Stevn, er tidligere straffedømt for flere forhold.

Danske Mia Skadhauge Stevn ble meldt savnet da hun ikke kom hjem etter en bytur i Aalborg. Senere ble det funnet deler av et menneske, som viste seg å være 22-åringen.

To 36 år gamle menn, som også er barndomskompiser, er nå siktet i saken. Ifølge den danske avisen B.T, er begge de to tidligere straffedømt for en rekke forhold.

Begge de to nekter straffskyld i saken. Én er varetektsfengslet, mens den andre er løslatt, men fremdeles siktet.

Utga seg for å være politi

I 2012 tok de to siktede seg inn i et telt under fotballturneringen Dana Cup i Hjørring, hvor mange norske barn og unge også deltar. Det gjorde de ved å utgi seg for å være politi.

Dagen etter prøvde mennene på det samme, men møtte på samme vakt som dagen før. Han ble mistenksom, nektet mennene inngang, og kontaktet politiet.

En rekke politiutstyr ble beslaglagt, og de siktede ble senere dømt for å ha utgitt seg for å være politi. Det viser rettsavgjørelser B.T har fått innsyn i.

Etterlot sæd på bilrute

Én av de siktede, som nå er varetektsfengslet, er også dømt for å ha etterlatt sæd på ruten til en fremmed kvinne. Han var da 24 år gammel.

Rundt samme tidspunkt utsatte mannen en ekskjæreste og hennes mor for fare, da han klippet over bremserørene på bilen til ekskjæresten. Familien oppdaget imidlertid feilen, og ingen kom til skade.

For disse to forholdene ble mannen dømt til 60 dager i fengsel.

Filmet samleie

Den andre siktede, som nå er løslatt, har også flere straffedommer bak seg. Han er nemlig dømt for å ha ulovlig filmet syv kvinner, i perioden 2010 til 2014.

Mannen ble dømt for å ha satt opp flere kameraer i sitt eget hjem, hvor han filmet uvitende kvinner, i tillegg til å ha filmet gjennom et nøkkelhull i et hus hvor han skulle skifte vinduer.

Det fremgår av dommen at mannen blant annet filmet en kvinne under samleie, uten at hun visste det.

Han hevdet under avhør at kameraene ble satt opp etter et innbrudd, og at han fortalte kvinne om dem, men dette ble avvist av kvinnene. Mannen ble dømt til betinget fengsel i tre måneder, 80 timers samfunnstjeneste, og til å betale 12.500 kroner i samlet erstatning til fire ofre.

Lover handlingsplan

Stevn ble sist sett da hun gikk inn en svart bil på natten etter byturen. Da hun ikke kom hjem, fattet politiet mistanke om at noe kriminelt kunne ha skjedd.

ØNSKET TIPS: Politiet ønsket tips om observasjoner av en svart Golf etter forsvinningen. Foto: Politiet i Nordjylland

Politiet undersøkte blant annet et skogsområde i nærheten av Dronninglund, og fire dager etter at Stevn forsvant, fant de deler av et menneske. DNA-undersøkelser viste at det var Stevn som var funnet.

Saken har skapt debatt om vold mot kvinner i Danmark.

Likestillingsminister Trine Bramsen (Socialdemokratiet) sier til danske TV 2 at hun lover en nasjonal handlingsplan mot drap på kvinner.

– Vi har et problem med kvinner som blir drept fordi de er kvinner, og det skal vi gjøre noe med, sier hun.

Fire kvinner er blitt drept i Danmark i 2022, ifølge likestillingsministeren. Dette omfatter både partnerdrap og umotiverte drap.