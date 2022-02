For Odin ble det tungt å gå på butikken. Nå har han fått troen på Odds siste grep

Odin Bjørtuft (23) har spilt på U21-landslaget, han spiller fast i eliteserien og lever på mange måter et liv de fleste med fotballambisjoner bare kan drømme om.

Likevel ble ikke året 2021 som han hadde sett for seg. Selv om han startet 27 av 30 eliteseriekamper i fjor, følte han at han ikke fikk ut det beste i seg.

Klubben hans, Odd, kjempet dessuten lenge mot nedrykk.

– Det var tøft. Vi hadde en dårlig sesong, og jeg hadde en dårlig sesong. Det er jo selvfølgelig noe som hører med i løpet av en karriere, men som fotballspiller er det selvfølgelig tøft når ting går dårlig, sier Odin Bjørtuft til TV 2.

I Skien – en by med vel 55.000 innbyggere – vokste naturligvis frustrasjonen etter hvert som den sportslige suksessen uteble for Odd. Det fikk Odin etter hvert merke.

– Hverdagen blir jo ganske annerledes avhengig av om du vinner og kjemper i toppen eller om du taper og ligger i bunnen. Når det går bra, så er jo det det beste som finnes. Men om du går på et stort tap, så er det ikke så digg å dra på butikken og møte fullt av folk som vil snakke med deg om akkurat det, sier Odin Bjørtuft.



I Skien vet «alle» hvem fotballspilleren Odin er.

– Det første folk har lyst til å prate med meg om, er jo fotball. Det gjelder nye venner, familie og så videre. Det er fotball hver gang. Det er jo ikke alltid du har lyst til å prate om fotball etter en dobbeløkt, et videomøte eller etter et tap. Det ender jo fort med at du går og tenker på fotball hele tiden, sier Odin Bjørtuft.

Ny-treneren tok grep

På vei inn i en ny sesong er imidlertid optimismen og gleden tilbake i Odd-leiren, akkurat slik den skal være på denne tiden av året.

I januar offentliggjorde Odd at de hadde hentet inn Pål Arne «Paco» Johansen som klubbens hovedtrener.

Men han var ikke den eneste nye mannen inn portene på Skagerak arena: Legen Amir Roland Iranmanesh er ny mann i Odd-teamet.



Men 38-åringen skal ikke være klubblege. Han skal være spillernes personlige menneskeutvikler.

– Da Odd tok kontakt med meg var tanken til klubben at de ønsker å ivareta både fotballspilleren og mennesket. Disse guttene lever jo under et stort press i hverdagen, de skal prestere på veldig mange arenaer i livet, og da er planen at jeg skal ha fokus på det å skape trivsel og velvære blant guttene. Forhåpentligvis ender det i at de kan prestere litt bedre på banen, forteller Amir Roland Iranmanesh.

Han er utdannet lege, og har de siste syv årene spesialisert seg på idrettsmedisin. I tillegg har han jobbet med Pål Arne «Paco» Johansen på aldersbestemte landslag de siste årene.

Så da «Paco» ble hentet inn som eliteserie-trener av Odd, var han ikke i tvil om at Amir måtte være med.

– Jeg opplever at det å være fotballspiller er en krevende sak, og det er lett at vi i trenerteamet er veldig opptatt av selve spilleren. Men som leder er jeg opptatt at at vi skal se hele personen og mennesket. Da tror jeg det er bra å ha en i teamet som har det blikket hele tiden, sier Pål Arne Johansen.

I Norge har klubber som Lillestrøm og Bodø/Glimt hatt stor suksess med å knytte til seg personer som jobber med det mentale. I Bodø/Glimt har for eksempel rekordsalget Erik Botheim trukket fram mentaltrener Bjørn Mannsverk som en suksessformel.

– Vi ønsker jo at spillerne på banen skal være dønn til stede. Vi er avhengig av stor tilstedeværelse. For å få til det, så tror jeg det er viktig at du i resten av livet er på et godt sted. Vi har blitt litt inspirert av Lillestrøm og Bodø/Glimt der og ønsker å gjøre noe av det samme, sier Odds hovedtrener.



Tror det vil gi suksess

I Odd har Amir Roland Iranmanesh allerede bidratt i et par uker. Odin Bjørtuft har allerede rukket å danne seg et inntrykk av 38-åringen.

– Jeg tror det er veldig lurt for både oss og flere klubber i Norge å få inn en som har mye fokus på personen og ikke bare fotballspilleren. Jeg tror det vil gjøre det enklere for oss spillere å være tilpass i en gruppe: Husk at det er ganske så mange forskjellige personligheter i en garderobe, og da tror jeg det er lurt å ha med en god menneskekjenner på laget, sier han.

– Hvordan tror du han kan hjelpe deg?

– Fotball handler mye om selvtillit og det å føle seg tilpass. For å lykkes, må du tørre å prøve og ha tro på deg selv. Det er noe jeg tror han kan hjelpe til: Han kan bidra til å bygge deg opp og få tro på deg selv, sier han.

Amir Roland Iranmanesh er opptatt av at mennesket bak fotballspilleren ikke skal bli glemt. Han påpeker at det ikke bare handler om å «fikse et problem», men at det like gjerne kan være å forsterke positive opplevelser.

– Definitivt. Det handler om å møte spillerne, gruppen og folkene der de er. Mitt mål er å skape trivsel og tilhørighet, sier han.

– I hvor stor grad tror du dette kan gi sportslig suksess?

– Det gjenstår å se i hvor stor grad, men jeg tror definitivt at velvære, samhold og trivsel vil gi sportslig utslag, sier Amir Roland Iranmanesh.