Tror dette blir Eliteseriens beste forsvar: – Alt kommer til å sitte

På en snøtung dag i bartebyen møter TV 2 Rosenborgs ferske forsvarstrio i Trondheim sentrum.

På rekke, og i formasjon med korte avstander, vandrer Markus Henriksen, Sam Rogers og Renzo Giampaoli gjennom Kongens gate, som leder inn mot Trondheim torg og Olav Tryggvason. Kaptein Henriksen leder an, på engelsk for anledningen.

– Det er ingen steder som Trondheim. Jeg har vært mange vakre steder, som Hull, som kanskje er Europas vakreste by, men man kan ikke sammenligne det med Trondheim, gliser han, til latter fra Sam Rogers som virker å la seg overbevise.

For stopperkjempen fra USA er ikke kommunikasjonen noe problem. Verre er det for søramerikanske Renzo Giampaoli. Ikke snakker han engelsk, trøndersken er trolig enda svakere og han er stort sett alene i Rosenborgs A-stall om å snakke spansk.

– Frío, Frío, mumler midtstopperen, mens snøen daler ned gjennom de trønderske minusgradene.

I VINTERLAND: Renzo Giampaoli har byttet ut sommer og sol i Argentina, med snø og minusgrader i Trondheim. Foto: Frank Lervik

Kaldt, betyr det. Og det er ganske tydelig at 22-åringen, som er vant til sol og shortsvær i den argentinske hovedstaden Buenos Aires, ikke er helt fan av trønder-været. Tross en boblejakke som er et par størrelser for stor, sliter argentineren med å holde varmen.

– Det er vanskelig med været, fordi i Argentina er det veldig varmt, 35-40 grader. Her er det veldig kaldt, sier han og tar en sup av kaffekoppen, mens Henriksen tar seg av oversettelsen.

– Det er delvis varmere der. Det er det han prøver å si her nå, ut i fra mine spanskegenskaper. Det første han fikk da han kom fra treningsleiren på Gran Canaria var lue og boblejakke, sånn at han ikke skulle få helt sjokk.

Skyhøye krav

2. februar ble argentineren presentert som Rosenborgs nye midtstopper, på lån fra Boca Juniors.

– Jeg kom hit på grunn av klubbens historie. Det er en stor klubb. Jeg hadde veldig lyst til å bli en del av klubben og dens historie, sier Giampaoli.

En drøy uke senere satte så Sam Rogers kursen fra Hamar og Ham Kam mot Trondheim og Rosenborg. Etter å ha tilbragt halve fjorårssesongen på Briskeby kjenner han det nye trenerteamet, Kjetil Rekdal og Geir Frigård, bedre enn de aller fleste på Lerkendal.

– Muligheten for å spille for en sånn klubb er ikke noe man gir fra seg. Da muligheten kom hadde jeg definitivt lyst til å gjøre det, sier Rogers og utdyper:

– Kjetil og Geir hjalp meg forrige sesong. At de hadde så høye standarder, hjalp meg å tilpasse meg og endre hvordan jeg spiller. Nå er jeg her med dem igjen. Vi tapte én kamp forrige sesong etter at jeg kom. Resten vant vi eller spilte uavgjort, så den vinnermentaliteten er god

GLEDER SEG: Rosenborgs nysignering Sam Rogers trives godt i Trondheim. Midtstopperen har store forventinger før sin første sesong på Lerkendal. Foto: Frank Lervik

Sammen med Markus Henriksen blir de tre etter alle solemerker Kjetil Rekdals utnevnte i den bakre treeren i Rosenborgs nye 3-4-3 formasjon.

– Det er jo en grunn for at de er hentet til Rosenborg, det er fordi at de har de kvalitetene vi ønsker. Sam har jo hatt mye erfaring med Geir og Kjetil også, så der blir jeg ikke overrasket over hva vi får. Så har de jo fulgt Renzo tett i Argentina og han har jo spilt for et ganske stort lag nedi der, som har vinnerkultur og er vant til å vinne. Jeg tror det kommer til å bli veldig bra, sier Henriksen og legger til:

– De trenger jo tid til å komme inn i systemet og litt hvordan den norske kulturen er. Så er det ikke noen tvil om at det er ikke mange andre plasser i Norge der det er så høye krav og standarder på det som skal leveres, men hvis du elsker det du driver med så vil du nyte å være her, spesielt når det går veien.

– Alt kommer til å sitte

Noe av det som nok også vil kreve en del tid er språkbarrieren. Med tre midtstoppere fra tre forskjellige kontinenter må det jobbes hardt også utenfor banen.

– Sam er veldig vant til hvordan Kjetil og dem driver, og han snakker jo engelsk, så der er det ikke noe problem. Så tar det kanskje litt mer tid med Renzo, men det er jo litt sånn at er du en dyktig fotballspiller så går det ganske fort, påpeker Henriksen.

Og det er tydelig at en noe reservert Giampaoli sliter med å henge med på dialogen, men 22-åringen, som er på utlån fra Boca Juniors, har allerede tatt grep for å bedre kommunikasjonen.

– Nå bruker jeg tiden på å studere engelsk for å kunne gjøre meg forstått. Det er en veldig god utfordring for meg, smiler han

– Kommunikasjonen er jo ganske viktig da, og om man ikke skjønner noe som helst så blir det jo ekstra jobb på oss rundt. Det blir veldig viktig at vi integrerer han godt og at han vet tydelig hvordan vi ønsker å spille. Da er det litt lettere for ham også, legger Henriksen til.

Trioen har nå stoppet ved Olav Tryggvasson, midt på torget i Trondheim. Henriksen prøver etter beste evne å beskrive den tidligere kongen som regnes som byens grunnlegger. Mens trønderen snakker på inn- og utpust, benytter Giampaoli tiden til å ta en telefon hjem. Sam Rogers følger imidlertid nøye med i historietimen. Amerikaneren ser opp på statuen og forklarer at også han er en kriger på banen. Han frykter ikke at de tre kommer til å slite med kommunikasjonen.

STENG: Skal vi tro hovedpersonene skal motstanderne slite med å trenge gjennom Rosenborg-forsvaret den kommende sesongen. Foto: Frank Lervik.

– Nei, jeg tror det kommer gjennom å spille sammen på trening og være rundt hverandre. Kommunikasjonen på banen er vanligvis enkel. Det er høyre, venstre, opp, mann. Det er enkle ting, så språkbarrieren burde ikke være et så stort problem. Det handler om å bli kjent med hverandre. Det å trene hver dag og spille treningskamper vil hjelpe. Over tid, og når den første kampen kommer, tror jeg alt kommer til å sitte, sier Rogers og legger til at han tror at han, sammen med de to andre, vil utgjøre stoppertrioen som slipper inn minst mål i Eliteserien i 2022.

– Ja, det tror jeg. Markus er et beist og Renzo er et beist. Sammen kan vi tre utrette gode ting, og ut fra det jeg har sett så langt så tror jeg 100 prosent på det.