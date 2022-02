OL er over for skiskytterne og nå kan medaljefangsten endelig feires.

Om skiskytterne tar seg en fest i Zhangjiakou torsdag kveld, kan det vel ikke sies å være ufortjent.

Medaljefangsten ble kronet med Johannes Thingnes Bø sitt gull og Vetle Sjåstad Christiansens bronse på fellesstarten. Det betyr at skiskytterne har tatt 14 av Norges totalt 34 OL-medaljer.

– Norge altså!, utbryter Sjåstad Christiansen i pressesonen etter OLs siste skiskytterøvelse.

–Det er helt rått. Jeg føler jeg er en liten del av suksessen. Jeg har jo vært med disse gutta på trening og vi pusher hverandre. Vi er et lag, og hvis den ene feiler er det en annen som snapper opp medalje. Det er bare ekstremt kult å få være en del av de gledene, sier Sturla Holm Lægreid.

For Thingnes Bø overgår årets mesterskap det meste. - Hvordan vi skal ta dette videre vet jeg ikke. Men rekorder er jo til for å brytes, så vi får se hva som skjer i fremtiden, sier gullvinneren.

Klar for fest

Selv om gradestokken krøp nærmere og nærmere -20 og kraftige vindkast bredde seg utover stadion, var skiskyttergutta i perlehumør.

– Jeg tror ikke vi skal forvente at vi gjør det så bra i hvert eneste mesterskap fremover, sier Sjåstad Christiansen med et smil.

– Det er helt rått. Vi har vært veldig bevisste på vind, høyde, kulde og smittevern. Vi hadde lyst å eliminere bort mest mulig av tilfeldighetene slik at vi kunne stille best mulig forberedt her. Selv om vi har hatt ganske stang inn de siste dagene, så tror jeg ikke det er super tilfeldig at vi er best, for de siste to årene har vi jaggu jobbet for det, understreker bronsevinneren i det Johannes Thingnes Bø kommer bort til mikrofonen.

– Hvordan skal dere feire?

– Vi skal på fylla! roper Thingnes Bø med et stort glis.

– Vi har prøvd på om vi får lov å dra til Beijing, men da sier de at vi omtrent blir skutt på gaten om de ser oss i Norge-drakter i Beijing, spøker Sjåstad Christiansen.

– Vi får smugle inn noen artikler

Men selv om de må holde seg i utøverlandsbyen i Zhangjiakou også i kveld, blir nok litt mindre hvile og restitusjon og litt mer jubel og fest.

– Jeg tok jo med gitaren opp hit, men den skal pakkes ned i våpenkofferten, så det blir dessverre ikke gitarspilling i kveld. Men kanskje jeg skal bidra med litt vorspiel i våpenrommet mens de skrur fra hverandre børsene. Så får vi ta nachspiel i Olympic Village i kveld, sier Lægreid.

– Vi får se om de går an å smugle inn noen artikler inn i OL-boblen, sier Sjåstad Christiansen med et lurt smil og legger til:

– Vi har to dager til i Zhangjiakou her, så jeg tror ikke det blir like intens fokus på søvn og smittevern de siste to dagene som de foregående tre ukene.