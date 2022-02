Ble kalt gal som 15-åring. Nå kan «Serbias Zlatan» bli Ronaldos arvtager

Se Villarreal-Juventus på TV 2 Sport Premium og Play tirsdag fra klokken 20.00!

Dušan Vlahović har blitt en av de heteste spissene i Fotball-Europa de siste sesongene. Målmaskinen har bøttet inn i italiensk fotball for Fiorentina, og i januar klinket Juventus til og kjøpte 22-åringen for hele 762 millioner kroner.

– Han er et av de største talentene i sin generasjon. Av rene spisser er det kun Haaland av de jeg har sett nå som er på et sånt nivå. Han hadde jo friere både her og der, Arsenal blant annet, men for ham var det viktig med Champions League, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Nå venter debuten i Europas gjeveste klubbturnering for stortalentet. Rolf-Otto Eriksen, ekspert på italiensk fotball og kommentator for Viaplay, har fulgt Vlahović tett de siste fem sesongene.

– Jeg tror Champions League er ekstremt viktig for Vlahović! Rett og slett fordi han er en type som trives på store arenaer. For en spiss av hans kaliber, er Champions League en selvskreven scene, mener han.

– Vlahović var gal, virkelig sprø

Serberens vei til Juventus og spill i Champions League startet i hjembyen Beograd. Som 15-åring ble spissen den yngste debutanten i den serbiske storklubbens historie. Kun fem kamper inn i karrieren kom det første målet.

Daværende lagkamerat i Partizan, og tidligere Fiorentina-mann, Valeri Bojinov, har omtalt spissen som en unggutt med enorm selvtillit fra første stund.

– Han sa han var den nye Zlatan Ibrahimović. Jeg ba Corvino (Fiorentinas daværende sportsdirektør, journ.anm.) om å signere Vlahović da han var 15 eller 16 år. Vlahović var gal, virkelig sprø, har Bojinov sagt til Football Italia.

– Han pleide å si til meg: «Jeg er Zlatan Ibrahimović fra Beograd, jeg skal spille for de største klubbene». Jeg likte arrogansen. Jeg tenkte han ville bli en stor spiller.

Fantastisk scoring av Dusan Vlahovic

Kun 27 kamper og tre mål ble det for spissen i Partizan før Fiorentina hørte på Bojinovs anbefaling. 23. juli 2017 annonserte Viola at en serbisk 17-åring ville ankomme Firenze ved årskiftet.

– Fotball står sterkt i Beograd, som i Italia. For mange er det utfordrende å lære seg italiensk fotballkultur fra A til Å. Det er en egen disiplin, men mitt inntrykk er at Vlahović brukte kortere tid på å spille seg varm i Serie A. Han presenterte seg fra første stund, sier Eriksen.

I løpet av den siste halvannen sesongen i lilla scoret serberen hele 38 ligamål på 58 kamper. Da gikk turen videre til Juventus.

DYRISK: Dušan Vlahović blir omtalt som en spiss med mye følelser og selvtillit med instinkt for mål. Foto: ALESSANDRO GAROFALO

– Kan bli viktigere for Juventus enn Ronaldo

Da Cristiano Ronaldo forlot Juventus til fordel for Manchester United forrige sommer, etterlot portugiseren seg et enormt tomrom på topp hos Italias mestvinnende klubb. En spissplass ble ledig, og det samme ble draktnummer sju.

Vlahović tok like greit over både scoringsansvaret og draktnummeret ved ankomst i Torino.

– Han er tøff i trynet. Det forplikter å ha det draktnummeret etter Ronaldo, som er blant de største. Når det draktnummeret er ledig, skulle han ha det, sier Stamsø-Møller.

Eriksen sier valget av draktnummer bare oppsummerer serberen som type.

– Mange ville fryktet å ha nummer sju. Det sier mye om ham. Han vil ha forventningspresset. Det bare tenner og trigger ham. Jeg er sikker på at han skal slå ut i enda større blomst fordi han kan sammenlignes med en av de største. Det passer i hans bilde av seg selv. Jeg tipper at han elsker å ta over drakten til Ronaldo, sier Eriksen.

NUMMER SJU: Den serbiske spissen har overtatt draktnummer sju i Juventus etter Cristiano Ronaldo. Foto: Jonathan Moscrop

Den tidligere Serie A-kommentatoren har stor tro på at serberen blir en supersuksess i Juventus. Serberen scoret i debuten mot Hellas Verona.

– Jeg tror han kan bli viktigere for Juventus enn Ronaldo var. Antall scoringer i Juventus det er ikke noe å diskutere, men ingen er større enn klubben, og måten Ronaldo ble hentet på og styret og konsekvensene, gjorde at han ble satt foran klubben. Det passet ikke inn i Juventus, sier Eriksen, og legger til:

– Vlahović, han kommer inn med et helt annet utgangspunkt. Med den fasen han er i, så kan han bli en del av kollektivet og klubben samtidig som han kan blomstre.

ARVTAGEREN: Dušan Vlahović skal fylle tomrommet etter Cristiano Ronaldo i Juventus. Her fra høstens oppgjør mellom Serbia og Portugal. Foto: PEDRO NUNES

– Ikke tilfeldig at han sammenlignes med Zlatan

Vlahović er ikke bare blitt beskrevet som Zlatan Ibrahimović av seg selv. Journalister, eksperter og fans har ofte sett likheter mellom serberen og den svenske stjernen.

– Det er noen ytterst få fotballspillere som man kan se på «attituden» hans at han er litt annerledes. Han virker selvsikker, men sjarmerende på en fin måte. Når man ser et sånt uttrykk på fotballspillere, tenker jeg at han bør være god. Han er litt breial og litt cocky og har en helt egen stil som forplikter litt, sier Stamsø-Møller.

Eriksen sier at Vlahović har et «dyrisk instinkt», som kan minne om Ibrahimović. Når han først har scoret ett mål, starter jakten på neste scoring umiddelbart.

– Når det kommer til uttalelser og hva slags uttrykk han står for, er det ikke tilfeldig at han har blitt sammenlignet med Zlatan. Visst er det arroganse der, men også en enorm tro på egne ferdigheter, sier Eriksen.

INSPIRASJONEN: Dušan Vlahović var tydelig allerede som tenåring hvem som var det store forbildet. Nå konkurrerer Vlahović med Zlatan Ibrahimović i toppen av Serie A. Foto: DANIELE MASCOLO

Vlahović studerer Haaland

Stamsø-Møller synes det er forfriskende å se et vaskekte spisstalent som Vlahović som er en ren spiss.

– Der er grunn til at Vlahović og Haaland er såpass synlige. Det har gått en tid uten at man har fått opp den type spisser. Jeg synes det er rart at så få unge spesialiser på det viktigste i fotball, å score mål. Det er en truet art. Alle unge bør studere de gutta der, sier Stamsø-Møller.

I et intervju med Football Italia i april i fjor sa Vlahović at han faktisk ser nøye på spillet til den norske Borussia Dortmund-spissen.

– Jeg studerer ham. Jeg forsøker å forstå avslutningene hans og hvordan han beveger seg. Så fokuserer jeg på mine styrker og svakheter. Det er kanskje overmodig, men med dedikasjon kan jeg også komme dit, sier han ifølge Football Italia.

Eriksen mener det er vanskelig å si hvor på rangstigen Vlahović er på listen over Europas beste spisser da serberen ikke har spilt i Champions League før tirsdagens oppgjør mot Villarreal.

– Forskjellen på de to er at Haaland har fått vist det i Champions League. Det har ikke Vlahović, men bortsett fra det er ikke forskjellen stor, mener han, og legger til:

– Vlahović har vist at han både har ferdigheter og personlighet i Serie A. I stedet for å si at han er Europas beste, så kan vi si at han er en av Europas desidert mest interessante spisser, sier Eriksen.

Så gjenstår det å se om også Vlahović kan gjøre som Haaland og score i Champions League-debuten.

