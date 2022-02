Carlsen ble slått ut av korona: – Glad regimet ikke er som i OL

Du kan se Champions Chess Tour på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play lørdag fra klokken 17:30.

31-åringen skal igjen til dyst under Airthings Masters, den første turneringen i den nye Champions Chess Tour-sesongen.

Koronasykdom har imidlertid satt ham tilbake under oppkjøringen.

Han er likevel ved godt mot og ser fram til turneringsstart lørdag.

– Jeg skulle på en måte ønske at koronaen var helt unnagjort. I starten av uka var jeg helt slått ut egentlig, forteller en noe redusert Carlsen til TV 2.

I motsetning til OL-utøverne i Beijing, som lever etter strenge smittevernregler, kan verdensmesteren delta i turneringen uten problemer. Champions Chess Tour spilles over internett fra eget hjem.

– Jeg vet ikke helt hva jeg kan forvente nå til helgen, men jeg synes i hvert fall at det er greit at regimet ikke er like tøft som i Kina under OL, sier Carlsen med et smil.

Nytt turneringsformat

Han får en roligere start på turneringen som følge av endret format. Nå spilles det nemlig kun fire partier hver dag istedenfor fem.

Arrangøren har tatt grep for at den nye sesongen skal bli mer actionfylt.

– Vi ønsker å motivere til mer aggressivt spill, sier Arne Horvei, turneringssjef for Meltwater Champions Chess Tour.

Tidligere har turneringen benyttet seg av et poengsystem der det gis ett poeng for seier, halvt poeng ved remis og null poeng for tap. Dette har nå blitt endret til et «fotballformat» der vinneren får tre poeng.

Ved remis får hver spiller ett poeng.

– Det skal ikke holde med bare én seier i gruppespillet for å vinne. Du skal måtte vinne flere partier for å komme videre til sluttspillet, forklarer Horvei.

TAR GREP: Arne Horvei (til høyre) håper at de nye turneringsreglene vil gjøre spillerne mer kamplystne. Foto: Heiko Junge

Lokker med premiepenger

For å øke vinnerlysten til spillerne har også premieringssystemet blitt endret:

Hver partiseier premieres med 750 amerikanske dollar, cirka 6700 kroner etter dagens kurs.

Remis gir 250 dollar per person. De resterende 250 blir da lagt i en bonuspott som blir utlevert for ekstraordinære prestasjoner i slutten av årets sesong.

– Hvert parti er verdt penger. Det er altså en økonomisk gevinst for å gå for seier istedenfor å sikre en remis. Bonuspotten vil vokse for hvert remisparti, og vil premieres ut ifra ulike, forhåndsbestemte parametere, forteller Horvei.

Bonuspotten blir fordelt i en intern kåring, der pengene går til spilleren bak det beste partiet, den beste prestasjonen og den mest kampvillige sjakken.

TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer er spent på konsekvensene av det nye formatet, men er usikker på om de vil ha forventet effekt:

– Det er litt vanskelig å vurdere før man får se det i aksjon. Generelt så er spillerne ganske kyniske, og føler at det ikke er vits i å anstrenge seg for mye hvis man kan unngå det, slik vi så i fjor, poengterer sjakkeksperten.

