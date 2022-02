MG har hatt stor suksess med sitt elektriske comeback i Norge. Nå gjør de seg klare til elbil nummer tre. Og den er faktisk en verdensnyhet. For første gang får vi nemlig en elektrisk stasjonsvogn.

MG5 Electric heter modellen og er på plass hos MG-forhandlerne i Norge allerede i slutten av mars. Bilen leveres i to utstyrsnivåer og fire farger, prisene starter på 309 990 kroner.

Batteripakken er på 61,1 kWt (Long Range). Det gir en rekkevidde på 400 kilometer. Forhjulene drives av en elektromotor med en effekt på 156 hestekrefter og et dreiemoment på 280 Nm.

Bilen kan ta imot inntil 87 kW ved hurtiglading. Det vil si at du kan lade batteriet til 80 prosent på rundt 40 minutter, da forutsatt ideelle forhold.

Lengde på 4,60 meter betyr at vi snakker relativt kompakt familie-stasjonsvogn her.

Tilhenger og taklast

Bagasjerommet er på 479 liter, det øker til 1.367 liter hvis du legger ned baksetene. Bilen har hele 27 oppbevaringsrom foran og bak.

I tillegg kan MG5 trekke tilhenger på opptil 500 kilo, med kuletrykk på opptil 50 kilo. Taklast er også på stell, her snakker vi inntil 75 kilo.

I likhet med MGs andre elbilmodeller ZS EV og Marvel R Electric, leveres MG5 med såkalt V2L-system (vehicle-to-load) som standard.

Slik ser det ut innvendig, bilen kommer med mye utstyr standard.

Kan lade andre elbiler

Det gjør det mulig å bruke batteriet som strømkilde til annet elektrisk utstyr. V2L-systemet består av en ladekabel med type 2-plugg i den ene enden, som kobles til bilens ladekontakt, og vanlige stikkontakter i den andre enden.



V2L-systemet tåler en maksimal belastning på opptil 2.200 watt og er spesielt nyttig i situasjoner uten tilgang til strømnettet.

Alle typer elektrisk utstyr kan forsynes med strøm fra batteriet, for eksempel luftpumpe, vannkoker, kjøleboks, elsykkel, bærbar datamaskin og elsparkesykkel. Du kan til og med lade en annen elbil, for eksempel hvis det er fare for at den går tom for strøm.

Bagasjerommet er på 479 liter, i tillegg skal det være en rekke oppbevaringsrom rundt om i bilen.

Mye utstyr standard

Bilen kommer altså i to utstyrsnivåer. Comfort har standardutstyr som LED-hovedlykter og -baklykter, setevarme foran, parkeringshjelp, 7-tommers digitalt kombiinstrument, multifunksjonsratt i skinn, 16-tommers lettmetallfelger og nøkkelfri adgang. Standardutstyret omfatter også ni avanserte førerassistentsystemer også kjent som MG Pilot, som sørger for høy sikkerhet. Blant disse finner du adaptiv cruisecontroll, frontkollisjonsvarsler med automatisk nødbrems, filholderassistent og køassistent.

Luxury-versjonen har alt utstyret i Comfort-versjonen og i tillegg 360-graders parkeringskamera, innvendig speil med automatisk avblending, førersete med elektrisk justering og korsryggstøtte, setetrekk i kunstskinn og 17-tommers lettmetallfelger.

Vi tar også med at bilen leveres med syv års garanti eller 150.000 kilometer (det som først inntreffer).

