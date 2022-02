MESH, OSLO (TV 2): Endelig er det tid for «Farmen kjendis»-finale, og flere av deltakerne er på plass. Likevel er det flere som ikke dukker opp på årets finalefest.

Søndag er det endelig duket for den store «Farmen kjendis»-finalen. På grunn av pandemien har det tidligere vært vanskelig å holde den tradisjonelle finalefesten, men denne sesongen blir endelig bønnene hørt.

Deltakerne ankommer utestedet Mesh i Oslo, men ikke alle er å se på den røde løperen.

Saken oppdateres fortløpende.

TV 2 får nemlig opplyst at tre av deltakerne fra både Farmen kjendis og Torpet kjendis ikke blir å se på finalefesten.

En av dem er semifinalist Marna Haugen (40). Hun er nemlig på ferie.

I tillegg uteblir artist og skuespiller Mia Gundersen (60) som ble den første til å forlate «Torpet kjendis», og tidligere fotballspiller Jahn Ivar Mini Jakobsen (56). I likhet med Haugen er også Gundersen på ferie, mens Jakobsen hadde ikke anledning til å være med på finalefesten.

Viser frem kona for første gang

En av dem som kom med kona på finalefesten, var Adam Azzari. Dette er første gangen han tar henne med på et offentlig event.

– Er det første gangen du er med på noe sånt?

– Ja, det vil jeg si, sier Nisrin Azzari.

– Korona kom rett etter vi giftet oss, vet du, forteller Azzari.

Kona kunne fortelle at det har vært både morsomt og rart å følge ektemannen på TV, men hun er også veldig stolt. Azzari, som var åpen om at han savnet kona da han var på gården, var ikke den eneste av de to som kjente på savnet.

– Det var veldig ensomt, det var det. Men han kom hjem like vel, sier Iselin Azzari.

– Nesten, skyter Azzari inn og ler.

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk hadde også med seg kona. Han kunne fortelle at matlagingen hans har blitt bedre etter oppholdet på Farmen kjendis. Dette er kona spesielt glad for.

Vebjørn Selbekk med kona Catarina Selbekk. Foto: Espen Solli/TV 2

– Kona syns det er helt fantastisk at jeg har blitt så glad i å lage mat. Nå skal det sies at kona mi er nesten en Master chef selv. Hun er jo datter av en restauranteier og utdannet kokk, så hun har jo ordnet mye hjemme.

Dette kunne hun også bekrefte.

– Han har begynt å ta ansvaret for visse matretter, så det er fantastisk. Der har Farmen gjort underverker, sier kona og smiler.

Niklas Baarli svarer på kritikken

Niklas Baarli, som er en av deltakerne som har fått en mye kritikk i sosiale medier, fortalte til God Kveld Norge-programleder og tidligere Farmen-deltakerTonje Frigstad, at han har blandede følelser rundt det.

– Jeg syns noe av det er berettiget, og noe bommer helt. Jeg mener jo at jeg ikke er en kvinnehater, og jeg mener jo at jeg ikke er en mobber. Jeg kan være krass i kommentarene, og jeg kan være spissformulert.

Samtidig mener Baarli at han var en kjendis på jobb, som var der for å lage TV.

– Det gjorde både jeg og Shabana i stor grad, sier han og ler.

Dette er Shabana Rehman enig i.

– Du fikk mye TV-tid. Da får du også mer kritikk. Det henger sammen, sier Rehman.

– Jeg koste meg veldig der inne. Jeg har ikke kost meg når jeg har sett på det på TV. Det har vært veldig mye meg. Det har vært en spennende opplevelse å ta med videre, sier Baarli.

– Der får noen andre ta kritikk. Hadde det vært mindre så hadde sikkert folk tålt mer av meg, fortsetter han.

– Da var jeg sinna på Kjersti

Dorthe Skappel, som var en av de første til å ryke ut i finaleuken, fortalte til TV 2 at det har vært en opplevelse i seg selv å følge med på episodene hver uke.

– Jeg syns det har vært veldig spennende å se på alle de andre, og det som kom frem i sync i etterkant. Det er veldig mye jeg ikke fikk med meg.

Skappel, som står ved siden av Kjersti Grini og røk ut i semifinalen, var en av dem som hadde rørt henne med det hun hadde sagt på kamera.

– Denne damen her, som sa så mange fine ting å si, det begynte jeg å grine av. Så det har vært veldig mange fine og rørende øyeblikk.

Grini kan forteller at hun det er et par ting hun savner med livet på Bøensætre gård.

– Bare livet der savner jeg. Roen og det å bare være der, der og da. Ikke forholde seg til noe annet og resten av verden, sier hun til TV 2.

Kjersti Grini kom med tantebarna Adele og Hallvard Grini Enger. Foto: Espen Solli/TV 2

På spørsmål om det var noe Grini hadde gruet seg til å se som ikke kom på skjermen, kunne hun fortelle at fyllekulen var noe hun var glad for at ikke kom på skjermen. Hun og de andre deltakerne hadde nemlig drukket seg full kvelden før tvekampen hun hadde med Ingrid Simensen, som hun også vant.

– Ja, da var jeg sinna på Kjersti. Jeg var sånn nå går dere og legger dere, skyter Skappel inn og smiler.

– Det som er rart med å være der inne er at du driver en gård, og du er sammen med disse menneskene hele tiden. Så du glemmer litt det som er på utsiden.

– Man forsvinner inn i den boblen, god og grundig, legger Grini til.

Se hvem som vinner Farmen kjendis fra klokken 20.00 på TV 2, og når du vil på TV 2 Play.

Se hele sesongen av Torpet kjendis på TV 2 Play når du vil.