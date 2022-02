Mor og bestefar dømt til ti års fengsel for overgrep mot tre barn

Faren til de tre barna ble dømt til ni års fengsel i samme sak.

Møre og Romsdal tingrett dømte i oktober i fjor moren og bestefaren til ni års fengsel, mens faren ble dømt til åtte år i fengsel. Han fikk ett år i strafferabatt som følge av diagnosen lettere psykisk utviklingshemming, melder Romsdals Budstikke.

Alle tre anket dommen til Frostating lagmannsrett, der ankesaken startet 31. januar i år. Lagmannsretten skjerper dommen fra tingretten med ett år for alle tre. Mor og bestefar dømmes altså til ti års fengsel, mens faren får ni år.

Først henlagt

Overgrepene skal ha pågått mens moren, faren og bestefaren, som er kvinnens far, bodde sammen fra siste halvdel av 2000-tallet.

Ifølge tiltalen ble de tre barna utsatt for vold og grove seksuelle overgrep fram til ekteparet skilte lag og kvinnen flyttet i 2013. I ettertid ble barna omplassert til fosterhjem.

Saken ble etterforsket, og de tre som nå er dømt, ble første gang siktet i 2014. Statsadvokaten henla først saken etter bevisets stilling, men i 2019 ble saken tatt opp på nytt og ny etterforskning iverksatt. Dette resulterte i nye siktelser mot de tre, og tingretten skrev i sin dom at det ikke lenger er tvil om at barna er utsatt for vold og seksuelle overgrep, og at det har skjedd mens de bodde sammen med foreldrene og bestefaren.

Alle nektet straffskyld

Barna skal ha forklart seg om at de foruten seksuelle overgrep, ble brent med lighter, sparket, slått og mobbet, og at de ble stengt ute, alt fra de var ganske små. Barna var fra to og opp mot åtte år da overgrepene opphørte i 2013.

Alle de tre tiltalte nekter for å ha gjort noe med barna, men både tingretten og lagmannsretten var ikke i tvil om at overgrepene er skjedd slik barna har fortalt i tilrettelagte avhør. Forklaringene er understøttet av samsvarende medisinske funn hos alle barna.

Lagmannsretten fant derfor bevist utover enhver rimelig tvil at alle tre søsknene ble utsatt for seksuelle overgrep og vold under foreldrenes omsorg.