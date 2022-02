Tok OL-medalje etter sitt verste fall noensinne: – Det kom en eksplosjon av følelser

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Snowboardkjører Mons Røisland (25) tok sølv under finalen i Big Air. Medaljen føles ekstra spesiell etter OL-marerittet i 2018.

Mons Røisland (25) lå nede på en femte-plass før siste hoppet under tirsdagens OL-finale i Big Air, men nordmannen leverte under press og sikret seg sølvplassen med 82,5 poeng.

Sølvet er hans første OL-medalje, da deltakelsen i Pyeongchang for fire år siden ble en skrekkelig tragedie.

OL-marerittet

Året er 2018, det er OL i Pyeongchang og Røisland har kvalifisert seg til finalen i slopestyle. Fem minutter før finalen skjer det som aldri skulle skje. Den unge utøveren skal bare varme opp. Så går det galt. Han beskriver det som sitt verste fall noensinne.

– Det har vært ekstra spesielt å være tilbake ved årets OL. Jeg var revansjelysten og det at det klaffet smaker utrolig godt, sier Røisland til God morgen Norge.

HJERTESKJÆRENDE: Mons Røisland (25) hadde sitt verste fall noensinne rett før finalen under forrige OL i Pyeongchang i 2018. Foto: Privat

Fallet endte med et brudd i brystbeinet og en ødelagt skulder. Lekene var brått over for den håpefulle 25-åringen som måtte se på finalen fra sykebilen, men dette stoppet han ikke.

Slo tilbake etter skrekkskade

– Jeg tenkte at; «Her skal jeg ikke ligge». Man kommer seg gjennom det fysiske, også må man se fremover. Jeg har blitt klokere og jeg tar bedre valg, noe som kom godt med denne gangen.

Røisland ga ikke opp. Han skulle tilbake på brettet. Tiden etter ulykken ble brukt til rehabilitering. 25-åringen beskriver et godt støtteapparat som har vært avgjørende for dagens resultater.

BLE FORELSKET I IDRETTEN: Mons Røisland begynte med alpint som ung gutt, men gikk over til snowboard da han syntes det var fritt og lekent. Bare tolv år gammel valgte han å gå videre med brettet, for da han fikk sin første sponsor. Foto: Privat

– Landslaget er en trygghetsfaktor. Vi er et sinnsykt bra landslag, og vi er en tett gjeng som har jobbet hardt og som har hverandre i ryggen. Vi kjenner hverandre godt og sammen med gode trenere skapes det en bra atmosfære i laget, hvor man aldri føler at man er på jobb, det er bare gøy.

Røisland var revansjlysten under årets leker. Ulykken beskriver han som en motivator for årets lyst: Det var som å kaste bensin på bålet.

– Jeg har vært ekstremt sulten og villet sinnsykt mye. Nervene måtte kriges mot. Jeg ville ikke oppleve noe lignende, men jeg ville lykkes.

Skalv etter første omgang

Det startet meget bra i første omgang, der han klarte sitt tøffeste triks. Han nærmest skalv før andre omgang hvor leveringen var noe svakere, det endte med 75.75 poeng.

Røisland innrømmer at han var litt skuffet over dømmingen etter den andre omgangen, da han lå nede på en femteplass. Vurderingen før det siste hoppet tilsa at det var mulig med bronse.

FØLSOMT: Etter å ha innsett at det ble sølv, virket Røisland tydelig preget. Han beskriver en følsom eksplosjon da han så poengtavlen etter siste omgang i Big Air-finalen. Foto: Christine Olsson/TT

Han lander, og poengtavlen overrasker med hele 82.5 poeng.

– Det overrasket meg, jeg hadde ikke sett for meg å ta sølv. Det kom en eksplosjon av følelser.

Etter å ha tatt sin aller første OL-medalje er ikke Røisland mett. Målet hans er å avslutte årets sesong på en god måte – uten skader.

Med to konkurranser rundt svingen og en langsiktig plan for neste OL, er motivasjonen på topp for den ferske sølv-vinneren.

– Reisen har vært lang. Idretten kommer med mye knall og fall, og det er fint å se at det ikke bare er plankekjøring. Det å få en medalje nå er veldig godt og spesielt.