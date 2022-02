OL-helten er sjekket opp og ned i mente, men fremdeles gjenstår to spørsmål

Da Hegstad Krüger 27. januar testet positivt på koronaviruset, var det få som så for seg at han skulle stille til start i OL. Frykten var i realiteten hele landslagstroppen skulle settes ut av OL-spill som følge av covid-utbruddet.

Men 23 dager senere stiller altså den doble olympiske mesteren fra Pyeongchang på femmila i Zhangjiakou nord for Beijing.

Det var veldig deilig å komme seg ut igjen og digg å ta en skitur etter ti dager Simen Hegstad Krüger til TV 2

– Det er gått litt opp og ned, sier Hegstad Krüger, vel fremme på OL-arenaen.

– Det har gått fra at jeg har vært veldig optimistisk, til at jeg trodde jeg aldri skulle komme hit.

Det var flere grunner til å tvile.

Innreisereglene til Kina under koronapandemien er blant de strengeste i verden. For å komme inn i OL-boblen er det enda flere tiltak, og en påvist covid-sykdom like før lekene kompliserte alt det.

Tre ulike svar

Men når det først er ryddet av veien og man består testene, så kommer kanskje de viktigste spørsmålene. De om det idretts-fysiske.

Er han frisk? Er det farlig å konkurrere? Og til sist: Er han konkurransedyktig?

Dagen før femmila er svarene på spørsmålene ja, sannsynligvis ikke og usikkert.

TRENER: Landslagstrener Eirik Myhr Nossum etter pressekonferansen i forkant av lørdagens 50 km under vinter-OL i Beijing 2022. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge

Med seg i denne prosessen har Hegstad Krüger hatt med seg landslagsledelsen og særlig hovedtrener Eirik Myhr Nossum. I tillegg har lege Øystein Andersen hatt en nøkkelrolle og fulgt opp langrennsesset i enda tettere grad enn vanlig for å forsikre at det er forsvarlig å starte.

– Utøvere har ofte dårlig tid. Mitt utgangspunkt er at jeg prøver ikke å ha så veldig fokus på at det er en OL-distanse. Det skal ikke være mindre forsvarlig å gå løp på lørdag enn å gå et norgescuprenn på Toten, sier Andersen til TV 2.

– Vi måtte sjekke han opp og ned i mente, for å se om alt er i vater. Det har vært veldig bra, sier Myhr Nossum.

Den tette oppfølgingen har vært helt vesentlig for at man føler seg rimelig trygge på at 28-åringen kan starte i lørdagens løp.

– Jeg er optimistisk på egne vegne. Jeg føler ikke den infeksjonen sitter i og det kjentes som en mild forkjølelse. En slik type ting bruker ikke sitte i så lenge. Det har føltes såpass normalt at jeg vil tro at jeg skal kunne gå konkurranse, sier Hegstad Krüger.

Stor usikkerhet

Legg merke til det siste. Han tror at han skal kunne gå en konkurranse. For helt sikre er de ikke.

Andersen vedgår at det er en viss ekstra spenning i kroppen når Simen Hegstad Krüger går ut på femmilen lørdag.

– Ja. Det er riktig å si at det er en større usikkerhet enn vanlig. Vi har ikke mer erfaring enn vi har. Vi følger Olympiatoppen og IOC sine vurderinger rundt det vi kaller «return to play» etter Covid-sykdom, men vi har vært enda mer restriktive enn det og holdt igjen mer enn det nåværende retningslinjer bygger på.

Han er likevel optimistisk etter at de har listet seg frem og fått gode signaler underveis.

Andersen ramser opp at det er lenge siden Hegstad Krüger har hatt symptomer, at det var et lett sykdomsforløp og at ting har gått etter planen etter det som hovedgrunner til at de vurderer det til å være trygt at Hegstad Krüger starter.

– Han er nødt til å vurdere selv hvordan det går underveis. Slik er det alltid. Men han kommer fra et litt usikkert sted. Så man må være litt våken på dagsformen.

Forsiktig start

Da Hegstad Krüger ble smittet ventet ti dager i isolasjon på hotellrommet i Seiser Alm. Etter fire dager uten aktivitet fikk han inn en sykkel på rommet og kunne begynne å bevege seg litt. Etter ti dager var det ut av isolasjon og inn i karantene.

Da kunne han spenne på seg skiene, så lenge han holdt avstand.

– Stort sett gikk det greit. Jeg holdt meg litt i gang med litt forskjellige aktiviteter på rommet. Jeg hadde noen spill som jeg spilte for meg selv. Dagene gikk ganske fort, men humøret varierte. Det var ganske bra av og til, og fikk seg en knekk andre ganger, sier 28-åringen.

– Det var veldig deilig å komme seg ut igjen og digg å ta en skitur etter ti dager. Det var ekstrem idrettsglede.

Det var på ingen måte slik at det var rett i full treningsvigør for Hegstad Krüger da han kom seg inn i løypene. Det til tross for at det var bare tiden og veien skulle man rekke OL.

TILBAKE: Simen Hegstad Krüger i OL-landsbyen etter pressekonferansen i forkant av lørdagens 50 km under vinter-OL i Beijing 2022. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge

– Det har vært en gradvis opptrapping av skitrening, forklarer Eirik Myhr Nossum.

– Utenom den perioden i isolasjon har han trent tilnærmet normalt, men selvfølgelig litt mindre trening som går på hjertepumpa. Er det noe han har, så er det pumpe. Jeg er veldig glad for det han gjorde i Seiser Alm, og at han ble der helt til han kom hit. Det er lettere å trene to økter pr. dag der, enn det er her i Kina.

Treneren henviser til legen som den som har hatt den tetteste oppfølgingen og som har hatt ansvaret for at alt skal være under kontroll.

– Det har gått fremover hele veien. Det har ikke vært noen store stopp i det. Det er en av grunnene til at det skal gå fint. Fordi man ikke har fått tilbakeslag, som kan skje i hvilket som helst sykdomsforløp. Det er noe man alltid har fokus på. Komme i gang igjen i rolig fart, og ta det gradvis. Det er ofte utfordringen med sykdomsforløp og inn i vanlig trening, forklarer Andersen.

Brems og gass

I hele perioden har de også hatt en tett dialog med tanke på responsen kroppen har gitt etter trening, spesielt med tanke på hjerte- og lungefunksjon. Han trekker frem at den doble olympiske mesteren er en veldig rutinert utøver, som kjenner kroppen godt og som ikke vil ta noen sjanser. Både med tanke på å prestere nå og det å eventuelt bringe kroppen inn i en nedbrutt tilstand i etterkant av en infeksjon.

Jeg vet at om jeg skal ta medalje, så er jeg avhengig av et tøft løpsopplegg. Simen Hegstad Krüger

– Mine diskusjoner med Simen går på tidspunkt for hardøkter og litt på mengde. I slike situasjoner som dette blir jeg en liten brems, men på et tidspunkt må man sette kursen mot det å skulle prestere. Det er likevel hele tiden viktig med dialog, så man ikke blir for ivrig eller for passiv.

Han anser det som også en stor fordel at Hegstad Krüger får en uke i OL-landsbyen før han skal ut og gå. Høyden var langrennsløperen i stor grad akklimatisert til etter ukesvis i Italia, men for tidsakklimatisering og ikke minst å få se hvordan lungene reagerte på de kalde temperaturene var viktig.

Tirsdag hadde Hegstad Krüger en hardøkt i OL-løypene. Da var Andersen og legeteamet ekstra på hugget.

– Vi fulgte opp lungefunksjonen tett og sjekket at kroppen responderer normalt. Både underveis og særlig i etterkant. Slike økter forteller noe om hvor man er på vei i et sykdomsforløp. Så er det et viktig moment. En ting er hva som står på planen. Hvordan kroppen responderer på den belastningen er det som betyr noe, sier legen.

– Det har vært veldig få hardøkter. Den han hadde på tirsdag var positiv. Han gikk alene, så det er vanskelig å vurdere, men alt kjentes normalt ut. Det her er utøvere som er veldig oppmerksom på slike ting og om noe er annerledes, sier Eirik Myhr Nossum om den økten.

LEGE: Landslagslege Øystein Andersen redegjorde for status precamp Seiser Alm og korona smitte situasjonen i den norske langrenns troppen som skal reise til OL i Beijing. Foto: Skjermdump/Teams Foto: Skjermdump/Teams / NTB Foto: Skjermdump/Teams

Vil ha hardkjør

Verken trener, lege eller hovedpersonen selv er ekstra bekymret etter å ha sett hva som skjedde med Jarl Magnus Riiber etter hans OL-løp direkte etter covid-infeksjon. Det er fordi Riiber kom rett ut av isolasjon, mens langrennsløperen selv har nesten to uker i «frihet» og i trening før løpet i de knallharde løypene.

– Hadde jeg trodd det var større fare for at han bryter enn at han fullfører, så hadde vi vurdert om det var vits. Sannsynligheten er større for at han går hele, spår Eirik Myhr Nossum.

Men det er klart at fem mil i ekstreme forhold er det vanskelig å vite hvordan kroppen vil reagere på. Hegstad Krüger vil likevel ikke spare på noe.

– Jeg vet at om jeg skal ta medalje, så er jeg avhengig av et tøft løpsopplegg. Om kroppen ikke er der, så får man et ærlig svar på det ganske fort. Selvfølgelig er jeg mer spent enn om jeg hadde fått konkurrert, men jeg satser på å bruke den energien positivt.