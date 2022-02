OL over for Karlsson: – Det kjennes tungt og jævlig

Svenskene gjør som Therese Johaug rådet dem til.

Ebba Andersson, Charlotte Kalla, Emma Ribom og Jonna Sundling skal gå tremila for Sverige søndag.

Dermed går det avsluttende løpet uten Frida Karlsson, som har kollapset etter de tre distansene hun har gått i mesterskapet.

– Håpet om en siste sjanse på søndag levde, men det blir visst ingen. Jeg nådde ikke mine mål. Det kjennes tungt og jævlig, men hva faen... Det finnes mye verre ting i livet. Takk for erfaringen, utfordringen og støtten. Det er det som gjør at jeg tar meg dit neste gang. Nå skal jeg hjem og vanne blomstene, skriver Karlsson på Instagram.

Svenskenes lege Jan Wall forklarer hvorfor Karlsson står over.

– Den medisinske vurderingen er at hun vil ha godt av å hente seg litt inn igjen. Hun kunne ha stått på startstreken, men vurderingen er at det på lengre sikt er bedre å stå over på søndag, sier Wall om situasjonen.

Therese Johaug har fått mye kritikk fra svenskene etter at hun uttalte at dersom hun var i Frida Karlssons skisko, så ville hun ha dratt hjem etter kollapsen på stafetten. På sin pressekonferanse fredag stod hun på sitt.

– Jeg står for det jeg sa her om dagen. Men jeg må understreke at er det hva JEG hadde gjort, og jeg hadde dratt hjem igjen. Jeg kjenner ikke henne og hennes kropp og hva som var bakgrunnen for at det som har skjedd har skjedd i skisporet her. Jeg står fast ved at jeg hadde dratt hjem etter tre kollapser, sa hun.

Svenskene har troen på sin firerbande som nå skal utfordre storfavoritt Johaug.

– Det kjennes utrolig spennende å slippe i vei denne sterke startfireren, ikke minst etter den fine formen som Jonna Sundling har vist under OL - og hvor den kan ta henne i en tremil, sier landslagssjef Anders Bystrøm.