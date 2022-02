Økning av skabb-smitte – slik blir du kvitt marerittet

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Under pandemien har skabben hatt gode forhold og de siste årene har det vært en tydelig økning i salget av skabb-behandling.

Skabb er en infeksjon av et lite midd dyr som smitter via hudkontakt. Dyret er mellom 0,3 til 0,5 millimeter stor. Skabben graver seg ned i huden din og legger egg i disse gangene.

Hudsykdommen kan gi ekstrem kløe og oppleves som ubehagelig. De siste årene har det vært en tydelig økning i salget av skabb-behandling. Ifølge NRK fikk mellom 40.000 og 60.000 nordmenn behandling for skabb i 2020.

Simon Ertzeid er lege i Sex og Samfunn, og han synes det er rart at det har vært mye utbrudd av skabb gjennom pandemien.

LEGE: Simon Ertzeid er lege hos Sex og Samfunn. Foto: God morgen Norge

– En skulle tro at når folk sitter på hjemmekontor og det er innført regler om avstand, at omfanget av skabb skulle minke. Men dessverre har det ikke vært sånn. Kanskje det går litt i sykluser, hvor det kommer en naturlig økning med skabb etter en gitt periode. Nesten litt som med lemenår.

Legen tror og at behandlingen av sykdommen kan være en påvirkende faktor.

– Det viser seg at behandlingskremen mot skabb skal være på kroppen mye lengre nå enn hva vi har vært vant til tidligere. Dette gjør at det kan være vanskeligere å behandle.

En seksuell sykdom?

Skabb har ofte blitt sett på som en seksuell overførbar sykdom, men en må ikke ha sex for å få skabb, påpeker legen.

– En kan få skabb av å ligge med noen som har skabb. Likevel kan en være uheldig å få det av å sitte i samme sofa med noen som har hudsykdommen. Derfor synes jeg det blir feil å kalle skabb for en kjønnssykdom.

SLIK SER DEN UT: Skabb er 0,3 til 0,5 millimeter stor. Her ser dere hvordan en skabb ser ut gjennom et mikroskop. Foto: Wikipedia

– Skabb smittes gjennom hudkontakt. Dersom en har vært i kontakt med en som har skabb i opptil ti til 15 minutter, kan du selv bli smittet.

Slik blir du kvitt skabben

Skabb forsvinner ikke av seg selv og en må behandles for å bli frisk. Ertzeid sier at det er ikke bare en medisinsk behandling en må igjennom. Skabb kan nemlig overleve utenfor kroppen i opptil fire døgn i for eksempel sengetøy eller i en sofa.

– Derfor må en vaske alle klær en har brukt den siste uken på 60 grader. En må vaske ned leiligheten og rengjøre alle ting som skabben kan være på. Dette innebærer blant annet å støvsuge sofa og seng, sette ut sko og sprite telefondeksel og datamaskin. Etter det har gått en uke, må dette gjøres på nytt.

– En må også få vekk skabben fra huden din. Dette gjør en ved å kjøpe krem eller olje. som er et legemiddel mot skabb. Dette må smøres over hele kroppen. Her er det viktig å smøre seg i alle kroppsåpninger, og en må ikke glemme hodebunnen eller under neglene. Etter det har gått en uke skal en smøre seg på nytt.

LEGGER EGG: Skabb graver seg ned i huden og legger egg. Her ser en hvordan hudsykdomen kan se ut. Foto: Zay Nyi Nyi/Shutterstock

Ønsker gratis behandling

Legen mener at skabb behandling skal være lettere å gjennomføre og at den derfor bør være gratis.

– Det kan bli dyrt og ikke minst vanskelig når behandlingen koster rundt 2000 kroner per person og en må ha behandling for alle i husholdningen og kanskje til og med venner. En skal heller ikke glemme at alle som går gjennom den medisinske behandlingen også må gå gjennom saneringstiltak, med vasking.

Ertzeid sier at dette kan bli reelt i fremtiden.

– Nå har Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Legemiddelverket gått inn for at det skal bli gratis behandling mot skabb for alle sammen. Hvis Helsedepartementet tar den ballen med videre, så tror jeg det kan hjelpe.