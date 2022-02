Bekreftet: Elverum-spiller til Kiel

Som TV 2 har erfart tidligere, har Eric Johansson signert for den tyske storklubben THW Kiel. Det bekrefter klubben fredag. Johansson blir dermed kollega med de norske landslagsspillerne Sander Sagosen og Harald Reinkind.

Svensken slutter seg til Bundesliga-klubben fra 1.juli og har signert en treårskontrakt. Johansson kom til Elverum sommeren 2021 etter å ha takket nei til blant annet Vardar og Kiel.

– Det føles veldig bra å flytte til Kiel til sommeren. Jeg ønsker å utvikle håndballferdighetene mine og jeg er klar for det neste store steget i karrieren min. THW Kiel er en av de største klubbene i verden og har vært en toppklubb i flere tiår, spesielt for svenske håndballspillere. Kort sagt: Jeg gleder meg til THW Kiel, laget med sine høye mål og Kiel-fansen, sier Johansson til Kiels hjemmeside.

Bakspilleren spilte mot sin kommende klubb torsdag kveld da Elverum møtte Kiel i Håkons hall. Der storspilte 21-åringen og ble toppscorer med åtte mål.

– Det er en fin signering for Kiel og et enormt tap for Elverum. Han er en fantastisk håndballspiller og har brukt året i Elverum godt. De har vært flinke til å få han i god form, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.



Johansson var med da Sverige tok sitt første EM-gull på 20 år i januar.

Svensken er derimot ikke den eneste som forlater Elverum til sommeren: Simen Holand Pettersen og Thomas Solstad skal til dansk håndball, mens Dominik Máthé reiser til PSG.