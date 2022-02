Død mann funnet på Gålå

Torsdag ble det gjort et funn av en død person i nærheten av alpinanlegget på Gålå i Sør-Fron kommune i Innlandet.

Avdøde er sendt til obduksjon og identifisering ved Rettsmedisinsk institutt.

En mann i 70-årene fra Sør-Fron ble meldt savnet fra området 2. november i fjor. Avdøde må identifiseres før det kan fastslås hvorvidt det er savnede som nå er funnet.

De pårørende til mannen i 70-årene er varslet.

– Mannen ble funnet ved en tilfeldighet. Det har tidligere vært søkt i området, men det er et stort og ganske uoversiktelig fjellområde det er snakk om, sier politioverbetjent Brede Holdbrekken i Innlandet politidistrikt til TV 2.

Politiet har gjort kriminaltekniske undersøkelser på stedet og avventer obduksjonsrapport for å fastslå dødsårsak.

– Det er ingenting som tilsier at det har skjedd noe kriminelt her nå, men vi gjør undersøkelser. Det er ventet at resultatet av obduksjonen vil foreligge over helgen, sier Holdbrekken.