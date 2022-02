Ny militærøvelse lørdag – Putin skal overvære test

Det russiske forsvarsdepartementet opplyste fredag at landet vil holde en øvelse hvor «strategisk avskrekkende styrker» deltar. Både ballistiske missiler og kryssermissiler vil bli avfyrt.

Øvelsen skjer kun to dager etter at Russland rettet hard kritikk mot Ukraina i Sikkerhetsrådet for det de mener er brudd på Minsk-avtalene fra 2015.

Russland har fortsatt et betydelig militært nærvær på grensa til Ukraina, men sier at flere stridsvogner, militære kjøretøy og soldater er i gang med å forlate områdene.

Dette er foreløpig ikke bekreftet av andre kilder, og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sa torsdag at de tvert imot så tegn til opptrapping.

