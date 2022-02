Lorentzen tok til tårene etter bronsebragden

Håvard Holmefjord Lorentzen sørget for en ny norsk skøytebragd fredag. OL-vinneren fra Pyeongchang-OL på 500-meteren for fire år siden klinket til med ny OL-medalje, denne gang på 1000-meteren.

Det er over 1000 dager siden han sist sto på en seierspall.

– Det er veldig følelsesmessig. Det er en lettelse. Denne medaljen betyr mye, sier en tydelig rørt Lorentzen i et intervju med arrangøren.

– Jeg har jobbet veldig hardt for å komme tilbake til der jeg er nå. Jeg er veldig glad. Uten støtte fra familie og venner ville ikke dette ha vært mulig, sier 29-åringen.

Bergenseren gikk første ytre mot Thomas Krol i tredje siste par. Nordmannen klarte ikke å følge nederlenderen, som gikk inn til ny ledertid. Lorentzen var 56 hundredeler bak med tiden 1.08,48. Krol vant på tiden 1.07,92.

– Det er godt, fy faen. Det er fantastisk, sier Lorentzen til Discovery.

29-åringen sier det har vært en mentalt prøvelse i OL etter en svak 15. plass på 500-meteren. Han sier han holdt på å spy etter bronsebragden.

– Absolutt. Jeg visste at så lenge jeg holdt godt følge med Thomas i dag at det kunne bli noe. Kunne jeg være i nærheten av han til 600 og levere en god siste runde, så visste jeg at det var mulig å ta medalje, sier Lorentzen.

Laurent Dubreuil fra Canada tok sølvet rett foran bergenseren, med seks hundredelers margin.

RØRT: Håvard Holmefjord Lorentzen var tydelig rørt etter brosnen. Foto: SUSANA VERA

Lorentzen tok sølv på distansen i Pyeongchang for fire år siden, da han også vant 500-meteren. I Beijing ble det en skuffende 15.-plass på 500-meteren.

Bjørn Magnussen gikk i tredje par inn til 1.10,14. For Allan Dahl Johansson ble OL-løpet en skuffelse. Etter en tyvstart kom han aldri skikkelig i gang på neste forsøk. Han kom i mål på 1.10,34 og var bak Magnussen.

MEDALJE: For andre OL på rad reiser bergenseren hjem med medalje. Foto: TYRONE SIU

(TV 2/NTB)