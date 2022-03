Olaug Bollestad (KrF) raser over at Tønsberg kommune øker antall helgetimer som helsearbeidere må jobbe. Forsker Leif Moland mener mer helgearbeid er nødvendig for å øke andelen heltidsansatte.

I Tønsberg har det oppstått rabalder blant helsearbeidere som jobber for kommunen.

Hvorfor?

Kommunen ønsker seg på sikt flere heltidsansatte i helse- og omsorgssektoren, og slik vil de oppnå det: Alle helsearbeidere ansatt i kommunen skal jobbe minst 325 timer helg i året – 86 timer mer enn i dag.

TV 2 fortalte fredag om sykepleier Anette Wilke (46), som fortviler over situasjonen. Wilke og flere synes det er urettferdig, og mener vedtaket om helgearbeid vil svekke kompetansen på avdelingene og livskvaliteten til de ansatte.

– Går ikke an

Partileder i KrF og medlem av helsekomiteen på Stortinget, Olaug Bollestad, reagerer sterkt på heltidsvedtaket til Tønsberg kommune.

– Vi trenger flere helsearbeidere, ikke færre. Nå må det tas grep for å gjøre sykepleieryrket mer attraktivt, og i den sammenheng må dette vedtaket være noe av det dummeste jeg har hørt, skriver hun i en e-post til TV 2.

REAGERER: TV 2 fortalte torsdag om sykepleier Anette Wilke som frykter at hun får enda mindre tid med familien som følge av Tønsberg sin nye bestemmelse om helgetimer. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Bollestad mener at man i større grad må legge til rette for at sykepleiere skal kunne stå i jobbene sine. Hun mener et slikt vedtak bare legger større belastning på yrkesgruppen.

– Sykepleiere og helsearbeidere skal ikke bare jobbe helg. De jobber også i utgangspunktet tredelt turnus der både dag, kveld og natt inngår. Dette er allerede krevende for familier og for manges helse. Og nå skal man i tillegg legge krav på mer helg – det går ikke an, fortsetter Bollestad.

Hun mener vedtaket må skrotes umiddelbart.

MISFORNØYD: Olaug Bollestad (KrF), her smilende, smiler ikke når hun tenker på helsearbeidere som må jobbe mer helg. Foto: Javad Parsa/NTB

– Hvordan forventer man egentlig at folk skal mestre å gå i 100 prosent stilling? Vi har en kjempeviktig jobb fremover i helsevesenet – å rekruttere flere sykepleiere. De fortjener bedre ordninger og lønninger, ikke dårligere, sier hun.

Vil heller øke grunnbemanningen

Tobias Drevland Lund er stortingsrepresentant i Rødt. Å pålegge mer helgearbeid er feil måte å løse deltidsproblematikken på, mener han.

– Rødt tror på å løse deltidsproblematikken og styrke rekrutteringen med å gi kommunene økte midler til bedre grunnbemanning, sier han.

FEIL: Tobias Drevland Lund i Rødt mener det er feil å pålegge helsearbeidere mer helgearbeid. Foto: Rødt

– Offentlig sektor står overfor en bemanningskrise fremover og det er spesielt vanskelig å rekruttere helsepersonell. Da må vi gjøre det mer, ikke mindre, attraktivt å jobbe i helse- og sosialsektoren, mener han.

Drevland Lund mener Tønsberg-saken bærer preg av at man har lyttet for lite til de ansatte.

– Saken burde vært sendt tilbake, og man skulle tatt den tiden det trengte å komme i mål med en løsning de ansatte var fornøyd med, slik Rødt lokalt foreslo i kommunestyret, sier han.

Ordføreren svarer

I en e-post til TV 2 skriver Tønsberg-ordfører Anne Rygh Pedersen følgende:

– Vi har fattet et vedtak – nå er det administrasjonen som følger opp i samarbeid med de tillitsvalgte.

Hun har blitt forelagt kritikken fra Rødt, og mener vedtaket har god forankring.

– Strategien er utarbeidet i et partssammensatt utvalg der de ansattes representanter var med i alle møtene. Det oppfatter jeg som god forankring. Det var enighet om alle punktene i strategien bortsett fra antallet helgetimer.

Umulig uten mer helgearbeid

FAFO-Forsker Leif Moland forsker på tjenester- og tjenesteutvikling, og har jobbet mye med spørsmål om heltid.

Han har et annet syn på saken enn Bollestad og Drevland Lunde, og mener det er umulig å få til en heltidsstrategi uten at ansatte må jobbe mer i helgene.

– I helse- og omsorgssektoren er det mange tjenestemottakere som har tilnærmet like stort behov for tjenester i helgene som på hverdager. I dag utføres helgevakter mange steder overveiende av ufaglærte i små desismalstillinger, sier Moland.

FORSKER: Leif Moland har forsket mye på spørsmål om heltid. Foto: FAFO

Hvis kommunene skal kunne tilby tjenester av god kvalitet, må fast ansatte med riktig kompetanse og god kjennskap til brukerne stille på jobb helger så vel som hverdager, mener han.

Utvikling i flere kommuner

I Tønsberg er det flere av helsearbeiderne som nå frykter at de må jobbe annenhver helg som følge av heltidsvedtaket.

Moland presiserer at det går an å få til en heltidsstrategi uten at alle må jobbe helg annenhver uke.

– I dag fordeles helgevaktene svært ulikt. Så ett skritt å ta er at flere i det hele tatt jobber i helgene. På steder hvor tjenestebehovet er mindre i helgene enn på hverdagene er det ikke så mye som skal til, mener han.

Moland viser til statistikk om utviklingen av heltidsansettelser i helse- og omsorgstjenester i andre kommuner. Statistikken viser at det er flere kommuner som har hatt en stigende kurve av heltidsansatte de siste årene.

– Alstahaug har hatt den største fremgangen, og er en av de mest interessante kommunene når det gjelder heltid-deltidsproblematikken, sier Moland.

Berlevåg, Trondheim og Bodø er andre kommuner med en klart stigende trend, ifølge statistikken.

På andre enden av skalaen finner man Bærum kommune, hvor trenden ifølge tallene har vært synkende.

300 flere heltidsansatte

En annen kommune som har jobbet målrettet for å øke andelen heltidsansatte, er Arendal kommune.

Fra 2017 til 2022 har andelen deltidstilsatte i helse- og omsorgssektoren i kommunen blitt redusert fra 74 prosent til 56 prosent, opplyser kommunalsjef Karl Mork. Det er over 300 flere heltidstilsatte i Arendal kommune nå sammenlignet med da satsingen startet, forteller han.

Ifølge Mork skjer arbeidet i tett samarbeid med de tillitsvalgte på arbeidsplassene.

UTVIKLING: I Arendal har andelen deltidsansatte sunket betraktelig siden 2017, ifølge kommunalsjef Karl Mork. Foto: Tor Erik Schrøder

– Vi har jobbet mye med å endre kultur og holdninger. Det har vært behov for mye ny kunnskap, og vi har hatt mange personalmøter og samlinger hvor heltid har vært tema, sier Mork.

Han ønsker ikke å kommentere direkte hva som er forskjellene mellom Tønsberg og Arendal sin heltidsstrategi.

Men som følge av heltidssatsningen jobber de ansatte i Arendal nå flere helgetimer enn tidligere.

– I likhet med alle andre kommuner som har jobbet med dette har vi også måttet håndtere utfordringen med økt antall helgetimer. Vi har måttet se på ulike måter å organisere turnus på for å få dette til. I det videre arbeidet kommer vi til å jobbe mer med blant annet oppgavedeling og organisering av selve arbeidet.

Mork forteller at de allerede ser fordelene av at flere jobber heltid. For brukere av tjenestene betyr det bedre kontinuitet og høyere kvalitet, mener han.

– For samfunnet betyr dette mye for likestilling og yrkesdeltagelse. Ikke minst har kommunen behov for arbeidskraften til kvalifisert helsepersonell både nå og i årene som kommer. For den enkelte ansatte betyr hele stillinger en lønn å leve av, muligheter for lån i banken, forutsigbar fritid og arbeidstid, trygg pensjon, oppsigelsesvern og større muligheter til å leve et liv uten å være avhengig av andre.

Arbeidsmiljø, kompetanse og sykefravær har blitt positivt påvirket av at kommunen klarer å tilby flere hele stillinger, ifølge Mork.