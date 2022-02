Brannvesenet i Bergen starter tilsyn med byens sparkesykkelnæring

– Det er tydelig at dette er en bransje som må holdes i ørene, sier Stian Totland, seksjonsleder i Bergen brannvesen.

Natt til onsdag brant det kraftig i et lokale i Bergen sentrum. Inne i lokalet stod det en rekke sparkesykler som tilhørte elsparkesykkelselskapet Ryde. Brannen er den tredje siden slutten av desember der Ryde er involvert.

Bergen brannvesen trodde de hadde oversikt over hvilke adresser de sju aktørene i Bergen jobber fra. Nå er etaten mektig provosert over at en av aktørene ser ut til å ha flere baser enn de selv har oppgitt.

– Dette var et lokale de i utgangspunktet ikke skulle være i. Det er sterkt bekymringsverdig at Ryde viser seg å ikke følge opp de tiltakene vi har avtalt med dem, sier Stian Totland, seksjonsleder for særskilt brannrisiko i Bergen brannvesen.

Krisemøte i dag

Bergen brannvesen har i dag hatt et møte med ledelsen i Ryde der brannsjefen selv la fram det han mener er mangler ved selskapet.

– De var både ydmyke og lydhøre og prøvde ikke å bortforklare noe, sier brannsjef i Bergen, Leif Linde.

Brannsjefen fikk også garantier for at aldri igjen skal skje en brann i Bergen sentrum der Ryde lagrer sparkesykler eller batterier.

KRISEMØTE: Brannsjefen i Bergen har i dag hatt møte med ledelsen i Ryde. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– De lovde at de ikke vil etablere seg i noe boligområde, sier brannsjefen.

Ryde-leder Tobias Balchen kommenterte etter møtet første gang onsdagens brann.

– Det er ekstremt alvorlig, selvfølgelig. Vi er veldig lei oss for alle som er påvirket. Det er åpenbart noe vi skulle ønske ikke hadde skjedd, sa Balchen til BT.

Balchen bekreftet også at det var et batteri som tok fyr, men benektet at lokalet det brant i ble brukt til å lade batterier.

Varler dagbøter eller bruksnekt

Nå varsler brannvesenet i Bergen at de allerede i dag starter forarbeidet for å gjøre tilsyn med samtlige elsparkesykkelaktører i Bergen for å få kartlegge hvor aktørene faktisk jobber fra.

– Tilsynet vil være særlig rettet mot Ryde siden de har hatt de alvorligste hendelsene og det er også det selskapet vi har den dårligste kommunikasjonen med, sier Stian Totland.

Om tilsynet avdekker at driften ikke er på stell, vil det raskt får konsekvenser.

– Finner vi alvorlige avvik innenfor vårt regelverk er sanksjonsmulighetene dagbøter eller bruksnekt. Er det avvik som ikke sorterer under brannvesenet vil vi varsle rett etat, sier Stian Totland.

Etter brannen natt til onsdag der 14 personer måtte evakueres har brannvesenet også startet en systematisk kontroll med virksomheten til Ryde.

– Hver eneste dag kommer vi på besøk. Vi vil ikke ha flere branner, sier Totland.

Brannene politietterforskes

Også politiet i Bergen etterforsker nå de de brannene der Ryde er involvert under ett.

– Vi er ikke noe mindre bekymret enn brannvesenet. Når det oppstår branner, spesielt der det bor folk, må vi finne brannårsak og om det har skjedd en kriminell handling, sier påtaleansvarlig Per Øyvind Valland i Vest politidistrikt.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) varsler nå at sparkesykkelaktørene vil bli kalt inn til et møte med flere av landets brannvesen. Der vil spesielt et selskap få mye oppmerksomhet.

KALLER INN: Avdelingsdirektør i DSB, Johan Marius Ly, vil samle sparkesykkelaktørene og representanter for landets brannvesen for å bedre sikkerheten. Foto: DSB.

– Etter disse brannene er det grunn for Ryde til selv å stille spørsmål ved egen risikovurdering og om aktiviteten de driver med er i tråd med regelverk og rammer for denne typen virksomhet, sier Johan Marius Ly, avdelingsdirektør i DSB.

Batterier kan ha usynlige skader

Han mener hele bransjen må jobbe hardt for å hindre at utstyret de leier ut er i orden.

– Batteriene som begynner å brenne har oftest fått en skade før de tar fyr. Utfordringen er at disse skadene ofte ikke er synlige, sier Ly.

Han mener derfor at batteriene regelmessig må kontrolleres av profesjonelle.

BRANN I BATTERIER: Her er sparkesykkel-batteriene som i desember tok fyr hos Ryde i Bergen. Foto: Kåre Breivik / TV 2

– Det er usikkert hvorfor skadene oppstår, men det kan være fordi bruken i et bymiljø - opp og ned av fortau - gir støt og rystelser som de ikke er dimensjonert for å tåle, sier Johan Marius Ly i DSB.

TV 2 har i tre dager forsøkt å få en kommentar fra Ryde, uten å lykkes.