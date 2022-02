Butikkarbeidere lønnsvinnere i fjor

Det kommer fram i den foreløpige rapporten til Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU), som ble lagt fram mandag, og som er et viktig premiss foran årets lønnsoppgjør.

– Utvalget anslår nå en konsumprisvekst på 2,6 prosent fra 2021 til 2022. Usikkerheten for 2022 er spesielt knyttet til utviklingen i kronekursen og energiprisene, men også til i hvilken grad flaskehalsene i produksjonen av varer og tjenester som gjorde seg gjeldende internasjonalt i 2021, også vil prege 2022, skriver utvalget.

Utvalget vil legge fram et nytt anslag for prisveksten 10. mars.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, noe som betyr at det kun skal forhandles om lønn. Oppgjøret starter med kravoverrekkelse 15. mars.

Bonuser trakk opp

Når det gjelder fjoråret, beregner utvalget at de største forhandlingsområdene har hatt en lønnsvekst på 3,4 prosent.

– For lønnstakere under ett viser foreløpige tall fra nasjonalregnskapet at veksten i gjennomsnittlig årslønn fra 2020 til 2021 var 3,5 prosent. Økte utbetalinger av bonuser bidro til å trekke lønnsveksten opp. I nasjonalregnskapet er permitterte inkludert med tilordnet lønn de tre første månedene av permitteringsperioden, skriver utvalget.

Rapporten viser at butikkarbeidere var lønnsvinnerne i 2021, med en økning på 4,75 prosent.

– Pandemien satte et stort preg på varehandelen også i 2021. De ansatte stod i første rekke og har opplevd stort arbeidspress. Dette har virksomhetene sett og anerkjent gjennom bonusutbetalinger, sier direktør for samfunnspåvirkning Stian Sigurdsen i hovedorganisasjonen Virke.

Kommuneansatte hadde en lønnsøkning på 2,7 prosent, mens industriarbeidere hadde en økning på 2,75.

– Tallene fra teknisk beregningsutvalg, som ble lagt fram i dag, viser at lønnsutviklingen har vært svakere i offentlig sektor, sammenlignet med privat sektor. Denne urettferdige utviklingen må rettes opp i årets oppgjør, sier leder Mette Nord i Fagforbundet.

Reallønnsvekst

Prisveksten i fjor var på 3,5 prosent, og flere forhandlingsområder har hatt reallønnsnedgang.

Gjennomsnittlig reallønn etter skatt vokste med 0,1 prosent fra 2020 til 2021.

TBU sørger for at partene har likt tallgrunnlag og en mest mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi før oppgjøret starter.