Norge kan bli trukket inn i krig – derfor er du ikke redd

– Russland vil beholde kontrollen med Ukraina, mens Ukraina søker tett samarbeid med Vesten. Grunnen til at Russland vil ha kontrollen, er at de ikke ønsker at Ukraina skal bli medlem av NATO, noe NATO har lovet dem.

EKSPERT: Seniorforsker Jakub M. Godzimirski ved NUPI. Foto: NUPI

Slik oppsummerer seniorforsker Jakub M. Godzimirski, ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Ukraina-konflikten så kort og overfladisk som mulig. Les mer om konflikten lenger ned i artikkelen.

På spørsmål om Norge kan bli trukket inn i en krig i Ukraina, svarer han at vi blir det dersom NATO blir direkte involvert.

– Norge har en 198 kilometer lang grense til Russland, og bare 100 kilometer fra denne har Russland en av sine viktigste militære baser. Hvis Russland går til krig, vil det kaste mørke skygger over dette naboskapet, sier han.

NUPI-forskeren er ikke i tvil om at en eventuell krig vil påvirke forholdet mellom Russland og Norge.

– Krig vil gi negative følger for Norge. Det er grenser for hva man kan akseptere av sine naboer, selv om man har hatt et godt naboskap.

Til TV 2 torsdag beskrev forsvarssjef Eirik Kristoffersen situasjonen som «veldig alvorlig» og sa at Russland har nok styrker til å invadere Ukraina når som helst.

– Først når det påvirker oss

Den anspente situasjonen på grensen til Ukraina til tross, det er ifølge ekspertene helt naturlig at nordmenn flest ikke bekymrer seg og er redde.

– Det er for langt unna. Vi er mest opptatt av vår egen bakgård, sier Rolf Marvin Bøe Lindgren til TV 2.

Han er en av Norges fremste eksperter på personlighetspsykologi og sier det er helt normalt at nordmenn ikke er spesielt opptatt av konflikten nå.

– Det er menneskelig. Det er først familie, så venner og så tettstedet som gjelder for oss. Og folk tenker «hva i all verden, jeg kan ikke gjøre noe med konflikten mellom Russland og Ukraina». Det er først når dette påvirker oss på en måte at man blir opptatt av det.

– BRYR OSS OM DET NÆRE: Rolf Marvin Bøe Lindgren er en av Norges fremste eksperter på personlighetspsykologi. Foto: TV 2

Psykologen bruker idrett som eksempler på at man bryr seg om ting som føles nært.

– Hvorfor tror du nordmenn plutselig ble så interessert i sjakk? Og hvorfor går curlinginteressen i bølgedaler? Se på OL nå, hvilke idretter er det man bryr seg om?

Lindgren mener det er helt naturlig at nordmenn bryr seg om idretter hvor Norge hevder seg.

– Hvis det blir krig og konflikten skulle påvirke oljeprisene slik at den avgjør om prisene på bensin blir 14 eller 22 kroner literen, da bryr man seg.

– Betyr det at vi mennesker er selvsentrerte?

– Det er sånn vi overlever. Vi påvirkes av omgivelsene, og de nære omgivelsene først. Det er helt normalt at vi ikke er opptatt av ting vi ikke ser at har noen konsekvenser for oss.

– Forsvarsmekanisme

Psykolog Benjamin Silseth tror nordmenn er fullt klare over at konflikten i Ukraina er dramatisk, men at det finnes en helt naturlig forklaring på at mange ikke tenker så mye over det.

– Jeg tror mye handler om at den emosjonelle belastningen i det å engasjere seg og investere mye tanker og krefter i det som skjer langt unna. Jeg tror det koster mer enn selve det å realitetsorientere oss om det som skjer.

– MENNESKELIG: Det er menneskelig å ikke kunne bekymre seg for alt, sier psykolog Benjamin Silseth. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han tror mange derfor utvikler en slags forsvarsmekanisme.

– Når jeg snakker med folk, så nevner de fleste det som skjer mellom Russland og Ukraina, men den bekymringen har man ikke mulighet til å gå helt inn i. Så det blir en slags forsvarsmekanisme at vi forholder oss nøkternt til det som skjer langt unna.

Silseth mener dette er helt menneskelig.

– Det er helt naturlig at vi gjør dette. Det ligger i menneskets natur å ikke kunne bekymre seg for alt. Det er mange kriser som pågår hele tiden, og hvis vi skulle tatt alle innover oss, så tror jeg mange av oss hadde hatt ganske kraftige helsemessige reaksjoner på det.

Mennesker er ifølge Silseth gode på å ikke bekymre seg før de må.

– Det kan hende at utfallet av denne konflikten kan påvirke oss på en i fremtiden, men det vet vi ikke ennå. Så det å gå og bekymre seg for potensielle negative konsekvenser i fremtiden, det kan vi ikke gjøre. For da klarer vi ikke å leve livet.

– Folk bør bry seg

Seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Julie Wilhelmsen, arbeider blant annet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Hun mener det er grunn for Ola og Kari Nordmann å følge med på utviklingen i Ukraina-konflikten.

– Folk bør bry seg. Konflikten om Ukraina, sett fra Russlands side, er en del av konflikten med NATO. Og det betyr i vid forstand at dersom konflikten om Ukraina blir varm, hvilket vi ikke vet, så blir NATO veldig fort implisert. Og Norge er medlem av NATO, så da blir Norge en del av dette.

– UKRAINA KAN BLI BRENNPUNKTET: Julie Wilhelmsen seniorforsker i NUPI. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Wilhelmsen sier Ukraina kan bli utslagsgivende for forholdet mellom Russland og NATO.

– Og nå begynner snart en veldig stor militærøvelse i Norge, Cold Response, som selvfølgelig dreier seg om å avskrekke Russland.

– Så det sier noe om hvor viktig utviklingen i denne mangslungne konflikten mellom Russland og NATO, som manifesterer seg i gjensidig militær oppbygning og posisjonering langs hele den nye øst-vest grensa i Europa fra Svartehavet til Barentshavet, er. Ukraina kan bli brennpunktet som setter denne grensen i brann.

I korte trekk, dette er konflikten: Ukraina-konflikten har pågått siden 2014, men har nå tilspisset seg igjen. Både NATO og Russland har mobilisert militærstyrker i grenseområdene rundt Ukraina.



Konflikten foregår på tre nivåer: Mellom grupperinger (pro-russiske og anti-russiske) innad i Ukraina, mellom ukrainske myndigheter og Russland, og mellom NATO og Russland.



Her er noen punkter som oppsummerer konflikten: I 2013 sa Ukrainas daværende president Viktor Janukovitsj nei til en planlagt handels- og samarbeidsavtale med EU. Avgjørelsen utløste demonstrasjoner mot den prorussiske presidenten. I februar 2014 ble Janukovitsj avsatt og en overgangsregjering innsatt.





Kort etter tok væpnede, prorussiske styrker kontroll over Krim-halvøya sør i Ukraina.





I mars 2014 stemte Krims befolkning for løsrivelse, og Russland annekterte halvøya.





Omtrent samtidig tok prorussiske separatister kontroll over flere områder øst i Ukraina. Etter å ha organisert en folkeavstemning proklamerte opprørerne uavhengighet for regionene Donetsk og Lugansk i mai 2014.





Siden da har det vært kamper mellom separatistene og ukrainske regjeringsstyrker. Ukraina anklager Russland for å bistå separatistene, men det benekter Russland.





Våren 2021 plasserte Russland over 100.000 soldater på grensen til Ukraina. Etter noen uker, og etter samtaler mellom Russlands president Vladimir Putin og USAs president Joe Biden, ble disse fjernet. Men fra november 2021 ble mange russiske styrker igjen plassert der og konflikten er nå mer spent enn noen gang.





Russlands frykt er at Ukraina skal bli en del av NATO, noe NATO har lovet Ukraina om de ønsker det.





Det fryktes at en russisk invasjon av Ukraina vil utarte seg til en storkrig fordi NATO går inn og kriger mot Russland på ukrainsk side. Norge er en del av NATO, og vil dermed bli involvert i krigen.



Kilder: NTB/FN/NUPI





Videre sier NUPI-seniorforskeren at det er knyttet spenning til om en eventuell Krig i Ukraina vil spre seg videre.

– Utfordringen dersom konflikten om Ukraina blir varm, er om man klarer å begrense spenningen i den regionen, eller om den smitter over langs hele denne grensen.

– Hvordan kan dette angå nordmenn uten at de vet det?

– Det dreier seg om sikkerheten vår. De som bor i Nord-Norge, ved grensen til Russland, merker det i hvert fall. Det at vi snart skal ha en stor militærøvelse i Norge vil jo merkes av noen.