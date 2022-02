Kvalitetsundersøkelse: Disse bilene har flest feil

Det finnes mengder av ulike kvalitetsundersøkelser i verden, men den som nok henger aller høyest er amerikanske J.D. Power sin VDS undersøkelse.

Det står for Vehicle Dependability Study. Den analyserer feil og problemer på tre år gamle biler, de siste 12 månedene. Det er altså snakk om 2019-modeller,

Totalt har data fra nesten 30.00 bileiere blitt analysert i arbeidet med denne undersøkelsen.

Analysen er særdeles grundig, og tar for seg alle mulige problemområder. Alt fra seter, mekaniske problemer med motor og gir og til infotainment-system, for å nevne noen av i alt 184 (!) små og store punkter. Med andre ord: Dette er svært omfattende.

Det er nå 33 året på rad undersøkelsen blir gjennomført. Den blir av mange regnet som bortimot "fasiten" på dette området.

Land Rover er kjent for å være barsk, men i denne undersøkelse havner den på sisteplass, med ganske god margin.

Antall mekaniske feil synker

Tallene i analysen baserer seg på antall feil innrapportert per 100 bil.

Snittet for bilmerkene er 190 problemer per 100 biler. Det største problemområdet er infotainment / multimedia-systemene som står for. Her er det stemmestyring, problemer med å koble opp Android Auto og Apple CarPlay og Bluetooth og for få strømplugger / USB-porter som er gjengangere.

Mekaniske feil slik som på tenningsanlegg og drivstoffsystem blir det færre og færre av i bilindustrien, men til gjengjeld øker det på med feil innen de nye teknologiene som bilene får stadig mer av.

Et annet interessant resultat et at forskjellen på de såkalte premium-merkene og de mer alminnelige bilene krymper.

– En av årsakene til dette kan være er at premium-merkene ofte har flere avanserte systemer og også er tidligere ute med å lansere disse i sine modeller. Det sier David Amodeo, direktør for global bilindustri hos JD Power, i en pressemelding.

Her ser vi nærmere på bilene som kom på de ti siste plassene i årets analyse.

Volvo er et av bilmerkene som får en «ripe i lakken» i denne forbruker-analysen.

Dette er bilene med flest feil

Helt på jumboplass kom Land Rover, som altså er den bilen kundene er aller minst fornøyde med. Det med ganske god margin også, med 284 feil per 100 bil. På plassen etter finner vi den amerikanske pickup-produsenten RAM, tidligere kjent som Dodge, med 266 feil.

Bunn 10, biler med flest feil: Infiniti: 228

Honda: 230

Audi: 232

Jaguar: 233

Chrysler: 240

Acura: 244

Alfa Romeo: 245

Volvo: 256

Ram: 266

Land Rover: 284 Kilde J.D Power

Deretter følger Volvo, under italienske Alfa Romeo med henholdsvis Acura, som er et amerikansk Honda-derivat tar femteplassen hårfint over Alfa Romeo. Der er feil-tallene henholdsvis 256, 246 og 244.

På plassene deretter følger Chrysler og Jaguar før Audi som tar åttendeplassen, under Honda og Infinti på denne 10 på bunn-listen.

Som nevnt er gjennomsnittet på 190 feil per 100 bil. Det aller beste bilmerket er Kia med 145 feil.

Det er med andre ord relativt store variasjoner på hvordan kundene opplever de ulike bilmerkene.

