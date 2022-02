Johannes Thingnes Bø tok OL-gull - bronse til Christiansen

De norske skiskytterherrene avsluttet OL med to medaljer. Sørget for ny gullrekord.

Johannes Thingnes Bø leverte 15 kruttsterke kilometre på fredagens OL-fellesstart, og gikk inn til et suverent OL-gull til tross for fire bomskudd.

Gullet var Norges 15. under Beijing-OL. Det er ny olympisk rekord.

– Det kjennes veldig, veldig bra! OL har vært målet lenge, men at det skulle gå så bra, hadde jeg ikke trodd, sier gullvinneren til Discovery.

Han legger bak seg et OL med tre individuelle medaljer og to stafettgull.

– I dag kan jeg ikke skjule gleden over hvor gode ski vi hadde. Jeg kunne gå rolig, og likevel gå fra de andre. En stor del av æren for at jeg kunne ta gull med strafferunder, går til smøreteamet, sier Bø til Discovery.

Vetle Sjåstad Christiansen tok bronse, bak svenske Martin Ponsilouma.

– Jeg hadde en kjempebra dag, sier Christiansen til TV 2.

Christiansen bommet på tre skudd, og så lenge ut til å havne et stykke bak medaljekampen. En svært imponerende skuddserie på den siste skyting holdt likevel til bronsemedalje.

– Det er i overkant over hva vi turte å håpe på. Vi hadde som mål å være beste nasjon. Da tenkte vi tre-fire gull og rundt åtte medaljer totalt, og nå havner vi på 14 medaljer. Det er langt over hva vi kunne håpe og tro på, sier landslagssjef, Per Arne Botnan til TV 2.

Åpnet med bom

Tidvis kraftig vind preget den siste skiskytterøvelsen i OL 2022.

Johannes Thingnes Bø åpnet hardt, og dro feltet inn mot den første skytingen, som han forlot med én bom. På den andre liggende skytingen forlot han standplass først, etter en feilfri skuddserie.

Til tross for en strafferunde, beholdt Thingnes Bø ledelsen etter den første stående skytingen. Forspranget var stort nok til at den yngste Bø-broren gikk ut fra den siste skytingen med 17 sekunders ledelse. Han kunne dermed kontrollert segle inn til et overlegent gull.

Medaljevinnerne Vetle Sjåstad Christiansen, Johannes Thingnes Bø og Martin Ponsiluoma fra Sverige. Foto: Heiko Junge

Gullet er Thingnes Bøs syvende olympiske medalje. Kun Ole Einar Bjørndalen har flere med sine 13 OL-medaljer.

I Stryn gikk jublende Bø-supportere i gull-tog. Foto: Sindre J. Olsen/TV 2

Sturla Holm Lægreid endte som nummer seks, mens Tarjei Bø ble nummer tolv på fellesstarten. Lægreid måtte ut i fem strafferunder, mens storebror Bø måtte ut i fire.

I hans hjembygd, Stryn, feiret befolkning OL med å gå i tog.

– Det er helt rått! Stryn er den beste bygden i hele Norge. Det er lenge siden jeg har vært der nå. Det er godt å se at Flo-pasningen er litt historisk nå. Nå er det Bø-skuddet som gjelder, ler Bø til TV 2.