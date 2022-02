Tyskland refser Russland før sikkerhetskonferanse

Ukraina-krisen ventes å dominere konferansen, som begynner fredag. USAs visepresident Kamala Harris, utenriksminister Antony Blinken, FNs generalsekretær António Guterres, Nato-sjef Jens Stoltenberg og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er blant deltakerne.

– Selv små skritt mot fred er bedre enn store skritt mot krig. Men vi trenger også at Russland tar tydelige skritt i retning nedtrapping, sier Baerbock i en uttalelse.

Ingen russisk deltakelse

Russland deltar ikke på konferansen i München, noe Baerbock beklager. Hun mener det er synd at landet ikke bruker denne muligheten til dialog.

Store russiske styrker er oppmarsjert nær Ukraina, og USA hevder Russland kan invadere nabolandet i løpet av noen dager.

Regjeringen i Russland har avvist dette. Men president Vladimir Putin har også varslet «militærtekniske tiltak» hvis han ikke får gehør for en rekke sikkerhetspolitiske krav. Et av de viktigste er at Ukraina aldri må bli medlem av Nato.

Russland har også forlangt tilbaketrekking av Nato-styrker fra østeuropeiske Nato-land. De aller fleste kravene er blitt avvist som uakseptable av vestlige land.

Frykter iscenesettelse

USAs utenriksminister Antony Blinken skal ha nok et møte med sin russiske motpart Sergej Lavrov neste uke. En forutsetning er at Ukraina ikke invaderes i mellomtiden, ifølge USAs utenriksdepartement.

Vestlige land frykter at Russland vil iscenesette hendelser i konfliktherjede Øst-Ukraina for å få et påskudd til å invadere.

Det var bekymring for at nye angrep ved fronten torsdag ville bli brukt som et påskudd. I stedet har Russland igjen sagt at de fjerner militære styrker fra grenseområdene mot Ukraina – noe Nato så langt ikke har sett bevis for.

Ingen garantier

På konferansen i München deltar også EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og Tysklands statsminister Olaf Scholz. Norges forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) sa torsdag at han ikke reiser til møtet.

Utenriksministrene i G7-landene skal møtes «på sidelinjen» av konferansen lørdag. Også her vil Ukraina-krisen bli et hovedtema.

Både Olaf Scholz og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har de siste dagene sagt at det i dag ikke ligger an til at Ukraina blir med i Nato. Men forsvarsalliansen nekter å gi Putin noen formelle garantier.

Annalena Baerbock mener Putins krav er som et gufs fra den kalde krigen. Hun anklager Russland for å utfordre «den europeiske freds-ordens grunnleggende prinsipper».

(©NTB)