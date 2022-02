Nå endrer de skandaleprogrammet: Enkeltsenger og par av samme kjønn

I en pressemelding fra Nent, som er selskapet som står bak både Viaplay og TV3, lanseres endringene i det nye «Paradise Hotel»-konseptet. Først og fremst skal programmet bare hete «Paradise».

Det står at serien lanseres i en helt ny form med fokus på samtidsverdier og at det skal filmes på et helt nytt sted i Mexico.

– Vi har tidligere snakket om at «Paradise» vil gjennomgå store endringer, og nå er vi klare til å avsløre litt mer om hva det faktisk betyr, sier Kenneth Kristensen, visepresident i NENT Group.

KJENT KONSEPT: Programmet har vært sendt på TV3 og Viaplay i en årrekke. Foto: Nent

Utvikler formatet

Konseptet vil være likt, men med noen endringer.

– «Paradise» skal gjenspeile tiden vi lever i nå – både når det gjelder deltakere, twister, temaer og så videre. Målet vårt er å ha en så bred deltakersammensetning som mulig for å øke gjenkjenningen blant våre seere. Vi ønsker hele tiden å utvikle formatene våre og gjør nå betydelige endringer i «Paradise» for å sikre at formatet fortsatt er relevant og morsomt å følge, sier Kenneth Kristensen.

Noen av endringene er blant annet at man slipper å danne par med det motsatte kjønn, og det er ikke et krav om å være singel for å søke om å bli deltager. Soverommene er ommøblert med to enkeltsenger i stedet for dobbeltseng.

Oversikt over endringer

Noen av endringene som vil være synlige i «Paradise»:

• Alle deltakere skal være over 20 år

• Par er ikke avhengig av kjønn

• Bredere sammensetning av deltagerne i casten

• Ikke lenger et krav om at du må være singel for å søke om å være deltager

• Enkeltsenger på rommene

• Nytt innspillingssted i Mexico (mer informasjon om dette kommer senere)

• Nye temauker som tar opp andre temaer og dilemmaer enn før