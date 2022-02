Barnehage beskutt: – En dag kan vi våkne opp til et helt annet Europa

Prorussiske separatister og ukrainske regjeringsstyrker beskylder hverandre for å stå bak nye angrep i Øst-Ukraina.

Prorusssiske separatister i den selverklærte Folkerepublikken Lugansk hevder at ukrainske regjeringsstyrker har angrepet dem fire ganger det siste døgnet.

Disse påstandene avvises fra ukrainsk side, og en talsmann for regjeringsstyrkene sier det er de som blir beskutt med artilleri og andre forbudte våpen, uten å besvare denne. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Bilder fra en rekke nyhetsbyråer viser et stort hull i veggen på en barnehage i den ukrainske delen av Lugansk.

Ifølge TV 2s reporter i Ukraina, Kjetil Iden, er det snakk om så mange som 60 brudd på våpenhvile-avtalen siste døgn.

– Kan være et påskudd

Fredag morgen meldes det fra flere lokale medier at skoler ved grensene i Ukraina evakueres.

– Russland har lang erfaring med hvordan de bygger opp en konfrontasjon før et angrep. Det som skjer nå kan absolutt være et påskudd for å starte et angrep, sier Geir Hågen Karlsen, oberstløytnant og hovedlærer ved Stabsskolen.

ANGREP: Bildet er fra lekeplassen i barnehagen i de ukrainske området. Foto: CARLOS BARRIA / Reuters / NTB

Han mener det kan være to grunner til at Russland kan bidra til meldinger om angrep i grenseområdene.

De ønsker å finne et påskudd for å angripe De ønsker å få det til å se ut som de er i ferd med å angripe, som en forhandlingsteknikk

– Det kan lukte en falsk flagg-operasjon, der du skyter på dine egne eller setter en bombe i eget område, slik at det ser ut som at motparten angriper. En annen ting jeg har merket meg er at Ukraina viser bilder og lar pressefolk komme og se på stedene der angrepene har skjedd. Dette får man ikke tilgang til ved de angivelig angrepene på russerne, sier han.

EKSPERT: Geir Hågen Karlsen er oberstløytnant og hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høgskole. Foto: Simen Askjer / TV 2

Russland har selv hevdet at de trekker tilbake store styrker fra bakken ved grenseområdene. Dette har foreløpig ingen andre kilder sett noe tegn til, og NATO gikk torsdag så langt som å si at de heller ser tegn til opptrapping.

– Russland har plassert ut 150.000 soldater på grensen til Ukraina. De er klare til å angripe på kort varsel. Å si at de trekker seg tilbake kan være en del av en villedning, sier han.

Ukrainas forsvarsminister Oleksii Reznikov sa til nasjonalforsamlingen fredag at han vurderer risikoen for en opptrapping av konflikten med Russland som liten.

Propagandakrig

TV 2 har de siste dagene snakket med en rekke eksperter som mener det er en propagandakrig vi nå ser mellom vesten og Russland.

– Det er svært foruroligende når begge parter sier de andre skyter på dem. Da nærmer man seg en livsfarlig fase for Europas sikkerhet, sier Anders Grindlia Romarheim, leder for Senter for internasjonal sikkerhet ved Institutt for forsvarsstudier.

I USA og NATO har de delt etterretningsinformasjon som en del av sin strategi. Blant annet har USA tidligere meldt at et angrep med stor sannsynlighet ville skje onsdag – noe det ikke gjorde.

– Jeg tror det er lurt å velge denne strategien, det tar brodden av russerne. Det kan være Russland har måttet utsette ting på grunn av dette, sier Hågen Karlsen.

Han mener at dersom Russland har bestemt seg for at de skal angripe, så er det lite noen kan gjøre for å stanse det.

– Da er det beste man kan gjøre å forsøke å trekke ut tiden, slik at man kanskje vil kunne klare å få til noe med diplomatiet. Samtidig er det viktig for vesten å sørge for at Putin forstår konsekvensene av et eventuelt angrep, sier han.

– Et annet Europa

Hågen Karlsen omtaler det som skjer ved den ukrainske grensen nå som svært dramatisk.

– Vi risikerer alle å våkne opp til et helt annet Europa enn det vi har hatt de siste tiårene, sier han.

– Hvordan vil vi merke en eventuell krig?

– Dersom Russland angriper Ukraina, sitt broderfolk, er ingen trygge. Da kan det neste være Svalbard eller Finnmark, sier han.

Han mener situasjonen ved et angrep vil bli den mest alvorlige siden langt tilbake i den kalde krigen.

– Vi får da en storkrig med veldig mange døde. og ingen vil være trygge. Da vil vår evne til å stå sammen og beskytte oss være det som redder oss, sier han.