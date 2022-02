Slutt for «Stranger Things»

GOD KVELD NORGE (TV 2): Den kommende sesongen blir delt opp i to deler – men så er det slutt, melder serieskaperne. Samtidig røper de at det kan oppstå nye spin off-serier.

Det er slutt for den populære serien «Stranger Things» etter den kommende sesongen. Det bekrefter Netflix.

Mysterieserien hadde premiere i 2016, og har siden vunnet en rekke priser og er en av de mest sette seriene hos strømmeplattformen.

Torsdag kom Netflix med mange beskjeder til fansen, og slapp bilder som kan tyde på at det blir både en mørk og spennende avslutning.

Fansen må vente før de får sett alt

Premieren på sesong fire er satt til 27. mai, men de som liker å «binge» serier må smøre seg med tålmodighet.

Avslutningen skal deles opp i to deler, og det siste kapitlet, som omtales som sesong fem, slippes 1. juli. Det vil være totalt ni episoder.

Dermed må seerne vente en måned før de får sett alt. En trøst kan være at episodene skal være dobbelt så lange sammenlignet med forrige sesong, ifølge selskapet.

Røper at det kan kommer mer

Serieskaperne Matt og Ross Duffer, publiserte samtidig et pressebrev til fansen, hvor de røper at det kan komme mer.

– Det er fortsatt mange flere spennende historier å fortelle, nye mysterier, nye eventyr og nye uventede helter.

Allerede har folk kommet med sine ønsker om hva serieskaperne bør lage.

«Bare det ikke blir forhistorier. Hadde elsket en hel sesong i The Upside Down», skriver en Twitter-bruker. The Upside Down er et alternativ univers i «Stranger Things», hvor mange av de skumleste scenene finner sted.