Ronaldos utrolige Atlético-statistikk: – Hater når han spiller mot oss

Cristiano Ronaldo (37) er klar for et nytt oppgjør mot en av hans favorittmotstandere.

Se Atlético Madrid-Manchester United på TV 2 Sport Premium og Play fra kl. 20.00!

Han kalles av mange for Mr. Champions League.

Det er kanskje ikke så rart. Cristiano Ronaldo er tidenes mestscorende spiller i Fotball-Europas gjeveste klubbturnering. Portugiseren har spinnville 135 mål i Champions League, 15 mål flere enn Lionel Messi.

– Han har jo omtrent i fullt alvor sagt at de burde døpe om Champions League til Ronaldo League. Jeg tror at han har vært med på så mye nå at det er mer stas å spille mot Atlético Madrid og PSG enn det er å møte Southampton, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Onsdag møter Manchester United-stjernen nettopp en av hans favorittmotstandere: Atlético Madrid.

På 35 oppgjør mot Los Rojiblancos har Ronaldo scoret hele 25 mål, tolv av dem fordelt på fire hat trick. I de kampene har han også stått for ni målgivende pasninger. Det er kun Sevilla Ronaldo har scoret mer mot (27 mål).

– Jeg forventer at han skal score, rett og slett fordi han forventer at han skal score selv, sier The Athletic-journalist Carl Anka, som følger de røde djevlene tett, til TV 2.

– Et ganske stort hat

Alexander Larsen, leder for Atlético Madrids norske supporterklubb, er svært spent før onsdagens oppgjør. Han trekker frem hat trickene mot Atlético i Champions League og straffesparkene i finalene som de verste Ronaldo-minnene.

– Man har respekt for Ronaldo som spiller, men man liker jo ikke å møte ham. Man hater han jo når han spiller mot oss. Han er en god spiller, men ikke den mest populære i Atlético-miljøet akkurat, sier han, og legger til:

– Det er nok et ganske stort hat, ja. Det blir noen gloser fra tribunen for å si det sånn.

– Frykter du Ronaldo på onsdag?

– Hva skal jeg svare? Jeg frykter ham ikke, men sannsynligheten for at han score er nok ganske stor. Man sitter med en tanke om at han scorer.

Se TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt gå gjennom de ville Ronaldo-tallene øverst!

SUPPORTER: Alexander Larsen følger Atlético Madrid i tykt og tynt. Foto: Privat

Da Ronaldo stilnet hånende Atlético-fans

Flesteparten av målene mot Diego Simeones lag har kommet i byderbyene som Real Madrid-spiller, men Ronaldo har også scoret mot Atlético for Juventus.

I 2019 snudde han åttedelsfinalen i Champions League fra 0-2 til 3-2-seier med et sensasjonelt hat trick i returoppgjøret.

– Atlético vant den første kampen og Juventus var elendige. Da Ronaldo var på vei ut av pressesonen viste han journalistene fem fingre, like mange som han har vunnet Champions League. Atlético-fansen lo av ham. Så scoret han hat trick i returen. Juventus bare lempet innlegg inn i boksen og spilte utelukkende på Ronaldos styrker. De skjønte at den beste måten å vinne på var ved å gjøre det på Ronaldos måte, sier Anka.

Det er ett av to hat trick Ronaldo har scoret mot Atlético Madrid i Champions League. Anka tviler imidlertid på et tredje på onsdag.

– Kan vi få en Juventus-reprise i denne kampen? Jeg er ikke så sikker. Ronaldo skyter mindre, dribler mindre og vinner bemerkelsesverdig få hodedueller sammenlignet med tidligere. Enda United skulle spille som Juventus gjorde i 2019, er det ikke noen garanti for at Ronaldo kan gjenskape det, mener journalisten.

Thorstvedt tror på Ronaldo-mål, men ikke at han vil prege oppgjøret mot Atlético i samme stil som for tre år siden.

– Jeg er litt usikker. Det er ikke noe tvil om at nedturen har startet. Han er ikke en spiss på øverste hylle lenger, mener TV 2s fotballekspert.

– Ronaldo løser like mange problemer som han skaper

Ronaldo har hatt en variabel sesong for Manchester United, blant annet med en rekordlang måltørke, men i Champions League har portugiseren levert varene.

37-åringen scoret i i samtlige fem gruppespillkamper han spilte. Mot Villarreal på Old Trafford ble han matchvinner fem minutter på overtid, mens han mot Atalanta både scoret matchvinnermålet på Old Trafford og berget poeng i Bergamo med to mål.

– United hadde ikke vært videre i Champions League uten ham. Målene hans mot Villarreal og Atalanta var helt avgjørende. Men igjen, han ble hentet inn som en mann som skulle få dem til å kjempe om titler. Med det som grunnlag, har det ikke vært en fornuftig overgang, konstaterer Anka, og tilføyer:

– Ronaldo løser like mange problemer som han skaper. Jeg sa vel noe som at det ikke er en lite bevegelig spiss United trenger da han signerte. Fansen ba meg spise ordene mine umiddelbart. Det har vel ikke skjedd akkurat. Ronaldo i 2022 er ikke i nærheten av versjonen fra 2012 eller da han forlot United i 2009.

– Uniteds sesong kan være over i mars

Når The Athletic-journalist Anka blir spurt om hvor viktig åttedelsfinalen er for United, med tanke på utfordringene i Premier League denne sesongen, trenger han litt tid før han svarer.

– Det er et veldig godt spørsmål. Om United ryker ut mot Atlético, ville jeg bli skuffet. Jeg tror ikke de kan vinne Champions League, og det er jo kanskje det rare i dette. United-fansen vil ha laget sitt videre, men de fleste innser at de ikke kommer til å vinne turneringen. Det handler mer om å ha noe å kjempe for, sier han, og legger til:

– Uniteds sesong kan være over i mars. Det er en vanskelig rekke nå med Atlético, Manchester City, Tottenham og Liverpool som kommer i mars. Den blir helt avgjørende for sesongen.

JOURNALIST: Carl Anka i The Athletic følger Manchester United tett. Foto: The Athletic

– Man skal aldri undervurdere Atlético

Uniteds kommende motstander har hatt en tung sesong til nå. Den regjerende LaLiga-mesteren ligger på femteplass i den spanske toppdivisjonen og tapte nylig mot jumbolaget Levante på hjemmebane.

– Jeg vil si vi er «underdogs». Det er ikke tvil om at United er størst. Jeg har ikke skyhøye forventninger, men man skal aldri undervurdere Atlético, mener Larsen.

Atlético Madrid har ikke tapt en utslagsrunde i Champions League på hjemmebane med folk på tribunen siden 1997. Larsen forteller at supporterne skal møte opp flere timer før avspark onsdag for å skape en skikkelig spansk heksegryte med bluss og rop fra tribunen.

– Stiller Atlético med den beste forsvarsrekken, kan man stoppe Ronaldo. Han kan ikke gjøre alt på egenhånd lenger, men det sa mange også før den kampen mot Juventus for et par år siden... Han har ødelagt for oss før.

Hvorvidt Ronaldo kan skape trøbbel for Atlético også i United-drakt, får vi svar på onsdag kveld. Returoppgjøret spilles på Old Trafford 15. mars.

