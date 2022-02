Forlatt lasteskip fylt med luksusbiler brenner på Atlanterhavet

Mannskapet har forlatt et lasteskip som brenner på Atlanterhavet. Om bord er det minst 1100 Porscher, ifølge New York Times.

Et forlatt lasteskip med biler driver på Atlanterhavet, etter at brann raskt spredte seg på skipet. Mannskapene om bord er evakuert.

Det 656 fot lange lasteskipet går under navnet Felicity Ace og tok fyr onsdag denne uken i Nord Atlanteren.

Det skriver CNN.

Skipet frakter blant annet biler fra Porsche og Volkswagen, og var på vei fra Emden i Tyskland til Rhode Island i USA.

– Hjelper kunder og forhandlere

Ifølge en uttalelse fra den portugisiske marinen seilte skipet 90 nautiske mil sør-vest for Azorene i Portugal da brannen startet.

Mannskapene om bord ble trygt evakuert av den portugisiske marinen.

Rederiet Mitsui OSK Lines (MOL) som eier skipet har sørget for slep, ettersom det fortsetter å brenne.

Porsche bekreftet overfor kanalen at en rekke av bilene deres var blant lasten, og at kunder med biler om bord på det brennende skipet blir kontaktet av deres forhandlere.

– Selv om det fortsatt er for tidlig å bekrefte hva som har skjedd, hjelper vi våre kunder og forhandlere så godt vi kan for å finne løsninger, sier visepresident for PR Angus Fitton i Porsche Nord Amerika.

– Ingen ytterligere informasjon

Ifølge New York Times er det 1100 Porscher om bord.

En av dem som har en bil om bord på skipet og venter på levering er Matt Farah. Han har allerede mottatt beskjed om status for bilen.

– Forhandleren bekreftet at bilen min, sammen med minst et dusin andre kjøretøy de ventet, er på den båten. De hadde ingen ytterligere informasjon til meg utover å bekrefte at bilen min var på båten, og sa at de ville dele hva som skjer videre med meg.

17.000 tonn

Volkswagen har også kunder som venter på biler som er om bord på skipet.

– Vi er klar over en hendelse som involverte et lasteskip som frakter Volkswagen-biler over Atlanterhavet. Fartøyet var på vei til Nord-Amerika, sier Dirk Ameer, en talsperson for Volkswagen til avisen.

Lasteskipet kan frakte over 17 000 tonn last, ifølge Associated Press, og kan muligens ha tusenvis av biler om bord.

Den portugisiske marinen har opplyste torsdag at brannen fortsatt var pågående, samt at et fartøy fortsatt var på stedet for å overvåke det forlatte skipet.