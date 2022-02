Fastelavnboller og varm sjokolade

Fastelavnboller med en vri - 15 stykker

Sjokoladekrem:

100 g melkesjokolade

3 dl kremfløte

Slik gjør du: Finhakk sjokoladen og smelt den i et vannbad. Kok opp fløte og tøm halvparten av blandingen over sjokoladen og rør alt godt sammen med. Tilsett så resten av fløten, rør sammen. Sett kremen i kjøleskapet til den blir kald, du bør beregne ca. 5 timer, men la den gjerne stå natten over.

Hveteboller:

500 g siktet hvetemel

1 egg

2,5 dl melk romtemperert

80 g sukker

1 ts salt

2 ts kardemomme

25 g fersk gjær

75 g usaltet smør, romtemperert i terninger (bruker du saltet smør bør du redusere saltmengden i oppskriften med halvparten)

Syltetøy etter smak

Slik gjør du: Elt sammen alle ingrediensene bortsett fra smør, enten for hånd eller ca. 10 minutter i en kjøkkenmaskin til du får en fast og elastisk deig. Ha i smøret, elt videre til deigen blir smidig og seig. Dekk til og sett til heving til dobbel størrelse, det tar vanligvis ca. 1 time.

Del i emner og rull til boller. La bollene ligge noen minutter før de trykkes flate. Sett de til heving under et klede eller plastfolie til de har fått dobbel størrelse, det tar ca. 1 1⁄2 time.

Lag et hull midt i bollen og legg en ts litt syltetøy i hullet. Stek bollene på ca. 200 grader til de er gylne, det tar ca. 8-10 minutter. Ta ut og avkjøl bollene.

Mandelmasse:

250 g god marsipan.

Eventuelt litt revet sitronskall

1 eggehvite.

Slik gjør du: Rør marsipan og eggehvite godt sammen til en jevn masse. Bruk en skje eller en sprøytepose og ha mandelmassen på bollen.

Servering: Pisk sjokoladekremen stiv og sprøyt den på toppen av bollen. Dekorer eventuelt med bær, spiseblomster og urter.

Fastelavnsbolle-konfekt, ca. 25 stk

Del boller i skiver og tørk de i ovnen på 100 grader til de er helt tørre. Knus bollene i hendene eller ha de i en pose og knus de med et kjevle.

Dette trenger du:

200 g melkesjokolade

100 g tørkede og knuste hveteboller

1 ts knust kardemomme

Slik gjør du:

Smelt sjokoladen i vannbad. Rør inn kardemomme og knuste hveteboller. Bruk en ts og legg litt av massen på et bakepapir. Eller om du har massen i silikonformer. Sett i kjøleskap til de stivner.

Varm sjokolade med sting

1 vaniljestang

100 g mørk sjokolade med 60-70 % kakaomasse

4-5 dl H-melk

2 ss sukker

1 ss honning

Ca. 2 knivsodder chili- eller kajennepepper

Slik gjør du:

Splitt vaniljestangen og skrap ut frøene. Finhakk sjokoladen. Ha alt utenom sjokoladen i en kjele og varm det langsomt til kokepunktet. Ta kjelen av varmen og ta ut vaniljestangen. Tøm 1/4 del av melken over sjokoladen og la den stå i ca. 1 minutt. Rør den sammen med en visp slik at du får en tykk saus. Spe med resten av melken litt etter litt mens du rører den godt sammen.

Tips: Sjokoladedrikker smaker best hvis de får stå natten over i kjøleskap og varmes opp neste dag. Da får smaken tid til å modne. Server gjerne med lettpisket krem til.