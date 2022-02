Rekordstor interesse for turutstyr: – Du trenger det ikke

«Guruen» innen turutsyr mener nordmenn bruker altfor mye penger før vi legger ut på tur. Her er hans beste tips for klær og utstyr du faktisk trenger.

Blå himmel, ski på beina og raske briller; slik ser vinterferien ut for mange. Sjokoladen hentes kanskje opp av en lekker, liten sekk på ryggen, og mange kjente og dyre merkevarer preger skisporene i den norsk fjellheimen i disse ukene.

I løpet av pandemien økte interessen for turutstyr betraktelig hos nordmenn. På Finn.no var det en sterk økning i antall søk etter sportsklær og -sko i 2020, og trenden fortsatte i 2021.

Espen Moreite jobber i Den Norske Turistforening (DNT) sin butikk i Storgata i Oslo. Han blir omtalt av kollegaer i DNT som en guru når det gjelder turutstyr. Nå problematiserer han den elleville kjøpsviljen mange har før de legger ut på tur.

GURU: Espen Moreite i DNT omtales som en guru når det kommer til rett turutstyr Foto: Privat

– Jeg tror nordmenn generelt kjøper mer enn de egentlig trenger, sier Moreite.

– Kartlegg turen!

Han understreker derimot at det er viktig å bruke penger på rett sted.

Med det mener han at det ikke er nødvendig å kjøpe klær beregnet til en ekspedisjon, når turen er lagt til nærområdet rundt hytta man går fra.

Derfor er det viktig å kartlegge hvilken tur du skal legge ut på, mener Moreite.

– Det er viktig å ha bra utstyr, men det er her kartleggingen kommer inn. Du trenger ikke turutstyr til 50.000 kroner for en tur ved hytta, sier han.

Med «bra utstyr» mener Moreite utstyr som varer og som er av god kvalitet.

– Personlig synes jeg det er bra å bruke penger på bra utstyr. Det er bærekraftig og miljøvennlig fordi da varer utstyret lengre. Du kan bruke penger på utstyr, men du må ikke nødvendigvis ha det dyreste, sier han.

– Kjøp utstyr etter behov, mener Moreite.

KARTLEGG: Dersom fjellturen er beregnet nær hytta, er det ikke nødvendig å kjøpe klær som er tilpasset en ekspedisjon. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Dette vil «alle» ha

I FINN merker de en økning i antall annonser som går inn under kategorien «sportsklær og sko». Fra 2019 til 2020 opplevde de en økning på 40 prosent. I året etter fra 2020 til 2021 så de en økning på 24 prosent. Det opplyser Adele Cappelen Blystad, senior kommunikasjonsrådgiver i FINN.

Blant de mest populære søkeordene i denne kategorien i 2021 var «Norrøna» på topp. Norrøna er et kjent merke innenfor sport- og friluftsbekledning.

– På Torget så vi en økning i både trafikk og annonsepublisering i 2020 som følge av koronapandemien, og 2021 lå hakk i hæl. Sport- og friluftsliv er blant kategoriene som har hatt størst vekst i løpet av disse årene, sier Kathrine Opshaug Bakke, som er bruktmarkedsekspert og leder for FINN torget.

Bakke ser en sammenheng med pandemien og etterspørsel av treningsutstyr og sport- og friluftsbekledning. Spesielt én ting har ligget på toppen av folks søkelister når det kommer til turutstyr.

GLAD: Kathrine Opshaug Bakke er glad for at de ser en økning i antall annonser på sport- og friluftsliv Foto: Caroline Roka / FINN

– De siste to somrene, som for mange har bydd på Norgesferie, har vi også sett en voldsom økning i søk etter tur- og friluftsutstyr, og telt var på søketopp-listen i sommermånedene i 2020. Et annet populært sportsrelatert «pandemisøk» er skøyter, som plutselig fikk en skikkelig peak vinteren 2021. Denne etterspørselen har vi fortsatt, forteller Bakke.

At det har skjedd en økning i antall annonser under denne kategorien, gleder FINN-lederen.

– Det er veldig positivt å se at enda flere har oppdaget og begynt å bruke bruktmarked som FINN de siste årene, også til å kjøpe og selge sportsutstyr- og klær. Mye av det som selges er pent eller lite brukt, og har man tatt godt vare på det, er det jo like bra som nytt.

– I tillegg kan man spare penger på å benytte seg av bruktmarkedene – da er det vinn-vinn, både for miljøet og lommeboka, mener Bakke.

Ekspertens beste tips

Skal du ut på tur i vinterferien, men er ikke helt sikker på hva du bør ha på deg eller ha med deg, har Moreite i DNT-butikken noen eksperttips.

– Det er selvfølgelig viktig å tenke sikkerhet. En ting er å ha varme klær, men det er også viktig å ha god vindtett bekledning, sier han.

TENK SIKKERHET: Vindett bekledning er vel så viktig som varme klær. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Han understreker at det er viktig å ha en god hette på jakken du bruker.

– Som oftest er det ikke et problem med kulde, men vinden, forklarer Moreite.

Om du skal i fjellet i vinterferien, bør du også tenke på hva du pakker med deg i sekken før du legger ut på korte eller lengre turer.

– Du bør pakke med deg sikkerhetsutstyr som vindsekk, spade, liggeunderlag og eventuelt sovepose hvis du skal på langtur, sier Moreite.

Han forklarer at sovepose er mer relevant om du skal gå lengre turer som for eksempel turer som går fra hytte til hytte. Om du skal bevege deg i rasutsatte områder, oppfordrer Moreite til å ta med søkestang og skredsøker.

– I tillegg liker jeg å anbefale folk å ta med uværsbriller. Det er veldig praktisk dersom det blåser fordi da kan du se i retningen det blåser uten å få vondt på øynene, sier Moreite.

– Husk fjellvettreglene!

Generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang, gleder seg over at det har kommet mye snø i fjellet store deler av landet. De ser en klar trend på hva nordmenn har tenkt å benytte vinterferien til.

DNT: Dag Terje Klarp Solvang oppfordrer alle til å lese fjellvettreglene før de legger ut på tur Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Fjellet er alltid populært, ikke minst i denne fine vintertida! Nå er vi og mange med oss begeistra for at det har kommet påfyll av snø i store deler av landet, så alt ligger til rette for en skikkelig fin vinterferie med skiturer og familiemoro ute, sier Solvang.

I DNT ser de en utvikling av hvordan hyttene til turlaget blir brukt de siste årene.

Dette er fjellvettreglene 1. Planlegg turen og meld fra hvor du går. 2. Tilpass turen etter evne og forhold. 3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel. 4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer. 5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre. 6. Ta trygge veivalg. 7. Bruk kart og kompass. 8. Vend i tide. Det er ingen skam å snu. 9. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig.

– En utvikling vi har sett de siste årene er at mange ønsker å bo flere netter på samme sted, de bestiller flere netter på hver hytte, eller bor fast et sted. På den kan man utforske mer av nærområdet rundt hytta og få mer ut av oppholdet.

Til de som skal ut på fjelltur i vinterferien, har Solvang en klar oppfordring.

– Uansett om du velger å reise langt bort eller bare ta en kort tur er det noen ting det kan være lurt å tenke på. Før du drar på tur bør du planlegge turen og sjekke vær og føreforhold. I tillegg må du alltid være forberedt på alt slags vær, for det skifter fort i fjellet. Og husk fjellvettreglene!