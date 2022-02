Eckhoff-sølv og Røiseland-bronse – fransk seier på fellesstarten

På fredagens fellesstart hadde OL-dronningen Marte Olsbu Røiseland muligheten til å bli tidenes mestvinnende skiskytter i et OL da hun kunne ta sitt fjerde gull i Kina.

Et gull ville også sørget for ny norsk gullrekord i OL. Norge hadde allerede før fellesstarten tangert rekorden på 14 gull fra Pyeongchang i 2018.

Dessverre ble det ikke gullrekord, men Tiril Eckhoff og Røiseland kunne feire henholdsvis sølv og bronse etter målgang. Franske Justine Braisaz-Bouchet vant gullet.

Røiseland var storfornøyd med bronse, og hennes femte medalje i OL.

– Det har vært en drøm som har gått i oppfyllelse. Det har gått over all forventning. Jeg kom hit og hadde håp om ett OL-gull og det har gått så vanvittig bra. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det har vært så vanvittig moro, sier Røiseland til TV 2, og legger til:

– Jeg er glad for at jeg tok en bronse i dag, som ble et skikkelig sliteløp for min del. Det var hard kjemping for den bronsen, så i dag smaker den like godt som gull.

NORSK SØLV OG BRONSE: Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland på hver sin side av vinnende Justine Braisaz-Bouchet. Foto: Heiko Junge

Sølv-Eckhoff synes det var stas med sølv.

– Det var veldig gøy å gøy å gå med Marte. Jeg følte meg pigg i dag. Jeg dro litt oppover, så kunne Marte dra litt nedover. Det var som å trene til vanlig. Vi var på trening, så var det så innmari digg med sekunderingen. 35 sekunder foran de neste, så kom man til tredjeskyting og så var det masse vind. Da var jeg ikke så høy i hatten lengre, egentlig, sier Eckhoff til TV 2.

Trener Sverre Huber Kaas sier til TV 2 at han er storfornøyd med sølv og bronse.

– Jeg er så fornøyd det går an å bli. Vi håpte at begge kunne kjempe om medalje. At det skjer, er helt rått. Slik løpet var, er det noe av de kuleste jeg har vært med på. De går sammen og fører løpet. Det var helt rått, sier han.

FRANSK SEIER: Her sikrer Justine Braisaz-Bouchet gullet foran Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff. Foto: Heiko Junge

Etter plettfri skyting på både første og andre liggende skyting var Røiseland og Tiril Eckhoff langt foran resten av konkurrentene, og det lå an til en norsk drømmedag.

På stående skyting sørget store vindkast til mye bomskudd og forspranget ble tatt igjen. Både Eckhoff og Røiseland bommet to ganger på begge stående.

Det benyttet Braisaz-Bouchet seg av. Hun leverte to strålende stående skytinger og vant gullet, foran den norske duoen.

MEDALJEKLEM: Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff var svært fornøyd med medaljene etter målgang. Foto: Heiko Junge

Drømmestart og skytedrama

Norge fikk en drømmestart på fellesstarten. Både Røiseland og Eckhoff skjøt fullt på første liggende og førte an fra start.

Inn til andre skyting var det den norske duoen som gikk inn på skive en og to, og igjen leverte de plettfri skyting, mens konkurrentene bommet på rekke og rad. Franske Julia Simon var 22,7 sekunder bak ledende Eckhoff ut fra andre liggende.

Den norske duoen bare økte og økte til konkurrentene i sporet. Inn til første stående ledet Eckhoff og Røiseland med 37 sekunder.

På første stående blåste det noe enormt, noe som førte til store endringer i feltet. Røiseland og Eckhoff bommet to ganger og forspranget ble tatt igjen.

De norske skiskytterne brukte lang tid på standplass i vindkastene, og bommet også to ganger hver. Ut fra skyting gikk Røiseland likt ut i tet med franske Braisaz-Bouchet, 7,5 sekunder ned til Eckhoff på femteplass.

Kaas mener det var riktig av de to norske å vente på den tredje skytingen.

– Når man ser resultatet, tror jeg det var veldig lurt. Hvis man feier av gårde med fire bom, så ligger du veldig dårlig an uansett. Når man da venter, og bommer to, tror jeg vi kom veldig greit ut av det. Jentene gjorde en veldig god jobb på liggende, og da har man tid til å gjøre det på stående.

På andre stående ble det også to bom for de norske, og da kunne Braisaz-Bouchet gå ut i suveren ledelse da hun bare bommet én gang.

Ingen kunne true Eckhoff og Røiseland i kampen om medaljene. Eckhoff ble nummer to og Røiseland nummer tre.