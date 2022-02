Rystet IOC-president: – Det var hinsides min forestillingsevne

Valijeva fikk lov til å delta i kvinnenes individuelle OL-konkurranse i kunstløp tross en positiv dopingprøve avgitt før lekene. Det unge stjerneskuddet kom til Beijing som storfavoritt, men hun mestret ikke presset og raste ut av medaljekampen med to fall og mange andre feil.

– Det var en veldig, veldig trist historie. Jeg må si at jeg ble veldig opprørt da jeg så det på TV. Jeg så hvilket press hun var under. Det var hinsides min forestillingsevne, sa Bach under fredagens pressekonferanse i Beijing.

Han sa at seerne kunne føle det «enorme, enorme mentale presset» Valijeva var under.

Han fordømte kulden hun ble møtt med av støtteapparatet etter det mislykkede friløpet.

– I stedet for å hjelpe og trøste henne, var det en kjølig atmosfære, en distanse. Det jeg så ga meg ikke særlig tillit til Kamilas nærmeste støttespillere, sa Bach.

Mikrofonene plukket opp stemmen til trener Eteri Tutberidze som gjentatte ganger krevde svar fra Valijeva på hvorfor hun gjorde det så dårlig.

Valijeva gråt allerede før hun forlot isen, men etter at hun fikk poengsummen som sendte henne ned på fjerdeplass viste TV-kameraene henne i krampegråt.

Sportsnyhetene: Her går det galt for 15-åringen

Skyldige

På grunn av hennes alder, som gir henne status som «beskyttet person», vil søkelyset i dopingsaken falle også på hennes støtteapparat, deriblant stjernetreneren Tutberidze.

– Det er svært viktig at støtteapparatet blir etterforsket. Doping gjøres sjelden av utøverne alene, sa Bach.

– Nå dreier det seg om en mindreårig, en 15 år gammel jente, som åpenbart har et stoff i kroppen som ikke skulle være der. De som har gitt henne dette stoffet er de skyldige.

Han avviste antydninger om at IOCs handlinger i dopingsaken bidro til presset på Valijeva. Sammen med Wada og ISU prøvde IOC å stoppe hennes deltakelse i lekene.

– Man løser ikke et problem ved å ignorere det, sa han.

Åpner for aldersgrense

Bach sa at man må ta stilling til flere ting med tanke på framtiden, deriblant mindreåriges deltakelse i idrettskonkurranser på seniornivå.

– Antidopingreglementet er der for å sikre rettferdige konkurranser. Det får meg til å konkludere at i rettferdige konkurranser må de samme regler gjelde for alle, sa han.

BEKYMRET: IOC-president Thomas Bach har tilbudt Valijeva støtte. REUTERS/Tyrone Siu

Han sa at han er bekymret for Valijeva og at IOC har tilbud henne støtte.

– Jeg kan bare håpe at hun får støtte fra familien sin, fra vennene sine, at dette håndteres på rett måte slik at det ikke blir et varig traume for en så ung kvinne, sa han.

Idrettens voldgiftsrett offentliggjorde fredag hele begrunnelsen for å la Valijeva konkurrere i OL. Det bekreftet igjen at hennes unge alder sammen den lange tiden det tok før prøven ble analysert var avgjørende elementer.

(©NTB)