Norwegian med overskudd før skatt på 117 millioner kroner

Norwegian la i dag fram resultatene for fjerde kvartal og foreløpige årsresultater for 2021.

Etterspørselen etter flyreiser økte fra det foregående kvartalet, men ble likevel negativt påvirket av utbruddet av omikron-varianten av koronaviruset.

Resultat før skatt (EBT) ble 117 millioner kroner, sammenlignet med et nettotap på 16,6 milliarder kroner i samme periode i 2020 og et positivt resultat på 169 millioner kroner i tredje kvartal.

I fjerde kvartal 2021 reiste 3,1 millioner passasjerer med Norwegian, sammenlignet med 0,6 millioner i samme periode 2020, og 2,5 millioner i det foregående kvartalet.

Kapasiteten (ASK) var på 4,6 milliarder setekilometer, mens passasjertrafikken (RPK) var på 3,6 milliarder setekilometer. Fyllingsgraden økte til 77 prosent, opp fra 52,4 prosent i samme periode i 2020 og fra 73,1 prosent i forrige kvartal.

Ved årsslutt 2021 hadde selskapet en samlet operasjonell flåte på 51 fly.

Vedvarende fokus på kostnadskontroll og likviditetsstyring i hele organisasjonen bidro til en forbedret kontantbeholdning. Ved utgangen av fjerde kvartal hadde selskapets kontantbeholdning og likvide midler økt til 7,7 milliarder kroner.

– Jeg er fornøyd med at vi effektivt tilpasser oss hyppige endringer i markedet, og for at vi kan rapportere om positiv bunnlinje og en forbedret kontantbeholdning i et kvartal som var sterkt preget av myndighetspålagte restriksjoner etter framveksten av den nye omikron-varianten, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.



– Jeg vil takke alle ansatte i Norwegian for deres stå-på-vilje og kontinuerlige engasjement. Nå ser vi fram mot en travel vår- og sommersesong hvor vi skal øke flåten til 70 fly og ha over 270 ruter til salgs. Vi gleder oss til å ønske enda flere kunder velkommen om bord igjen.

Punktligheten forteller hvor stor andel av flyene som gikk til oppsatt tid. I fjerde kvartal 2021 var denne på 87,8 prosent. I 2021 ble Norwegian kåret til det mest punktlige flyselskapet i Norden, på tredje plass i hele Europa.