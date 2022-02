Gulloversikt: Slik er Norges utrolige OL-rekord

Vinter-OL i Beijing har vært tidenes OL for Norge med hele 15 gull til nå. Se høydepunkter fra samtlige øvelser med norsk OL-gull under!

Allerede før fredagens øvelser hadde Norge tangert sin egen gullrekord fra OL i Pyeongchang i 2018. Den var på 14 gullmedaljer.

Nå er den nye rekorden 15 gull, og det med flere øvelser igjen. Norges medaljefangst har også fått internasjonal oppmerksomhet.

For fire år siden tok Norge sju medaljer i langrenn, ett i skiskyting, to i skihopp, to på skøyter, ett i alpint og ett i friski.

I OL i Beijing har skiskytterne så langt stått for mesteparten av gullsankingen med hele seks gull. Johannes Thingnes Bøs seier på fellesstarten fredag sikret den nye OL-rekorden.

Her er gulloversikten i kronologisk rekkefølge:

Norske medaljer Gull 15

Sølv 8

Bronse 11

Langrennsløperen fra Dalsbygda ga Norge en pangstart på OL da hun tok sitt første olympiske gull med seier på skiathlon.

OL har vært en stor fest for de norske skiskytterne. Det andre norske gullet i Beijing sikret Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff, Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø på mixed stafett.

Det første langrennsgullet til Norge i årets OL sørget Johannes Høsflot Klæbo for i overlegen stil på fristil-sprinten.

Birk Ruud imponerte stort og vant Norges første OL-gull i friski Big Air. 21-åringen kunne stolt feire med det norske flagget etter triumfen.

Therese Johaug fortsatte gullfangsten med seier på 10 kilometer klassisk 10. februar. Gullet ble vunnet med 0,4 sekunders margin.

Etter drømmestarten med gull på mixed stafett, tok Marte Olsbu Røiseland sitt første individuelle OL-gull på sprinten.

Johannes Thingnes Bø gjorde som lagvenninne Røiseland og sørget for norsk seier også på herresprinten.

Marius Lindvik klinket til med to superhopp da 23-åringen fra Frogner tok et sterkt OL-gull i stor bakke. Det var hans første OL-gull i hans første OL.

Med seieren på sprinten hadde Røiseland et kjempeutgangspunkt før jaktstarten, og ingen hadde sjans til å ta igjen skiskytteren fra Froland.

Det ble høydramatisk på herrestafetten i skiskyting. Da det ble russisk kollaps på siste stående skyting, benyttet ankermann Vetle Sjåstad Christiansen muligheten og kapret gullet etter en enorm norsk opphenting.

Som i OL i Pyeongchang ble det norsk gull på lagtempo på skøyter. Sverre Lunde Pedersen, Hallgeir Engebråten og Peder Kongshaug gikk i mål på vinnertiden 3.38,07.

I en svært dramatisk kombinertkonkurranse ble det norsk gull og sølv, til tross for at ledende Jarl Magnus Riiber gikk feil i sporet. Jørgen Graabak kom som et olja lyn mot slutten og tok gullet foran Jens Lurås Oftebro på andreplass.

En taktisk mesterlig sprint fra Johannes Høsflot Klæbo og Erik Valnes sørget for Norges 13. gull i OL i Beijing.

Kombinertguttas gull i lagkonkurransen sørget for at Norge tangerte sin egen OL-rekord fra Pyeongchang med 14 gull.

Johannes Thingnes Bø kronet et mesterlig OL og sørget for ny norsk OL-rekord med en overlegen triumf på den avsluttende fellesstarten.

SUVEREN: Johannes Thingnes Bø tok en sterk seier på fellesstarten fredag. Det sikret norsk OL-rekord i antall gull. Foto: Torstein Bøe