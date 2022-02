Trist Johaug hylles av lagvenninnene

– Jeg vet at på søndag går jeg mitt siste OL-løp.

Det sa Therese Johaug på pressekonferansen foran OLs siste øvelse, 30 kilometer fristil. Dermed bekrefter hun en gang for alle at hun ikke satser mot Italia i 2026.

– Jeg prøver faktisk å ikke tenke så mye på det, for da blir jeg litt lei meg, sier Johaug.

– Det har vært livet mitt nå i 15 år, og jeg vet at det ikke blir noe mer OL for min del. Det er en spesiell atmosfære og stemning i et OL, som du ikke får i et VM. Det er jo rart. Samtidig nyter jeg hvert sekund her, jeg er så heldig som har fått med meg to gull, som har vært en drøm. Det gjelder å ta vare på øyeblikkene, sier Johaug.

Jenta fra Dalsbygda står med vanvittige 14 VM-gull, ett OL-gull på stafett fra Vancouver, og under lekene i Beijing har hun endelig tatt de individuelle OL-gullene hun har manglet i samlingen. Søndag er hun storfavoritt til å ta sitt tredje individuelle, og siste, OL-gull.

– Jeg tror det blir en veldig tøff tremil på søndag. Om det ikke har vært viktig å disponere krefter før i denne løypa, så blir det i hvert fall det på søndag. Vi har sett ganske mange ganger nå at det er mulig å tape 30 sekunder på 300 meter og mulig å tape ett og et halvt minutt på to kilometer her, så jeg tror man må gå og bremse hele veien føler jeg, det er sånn man må gjøre her i høyden, sier Johaug.

Men om hun legger opp etter sesongen har hun ikke bestemt seg for.

– Nei, det skjer ikke før etter OL. Jeg har ikke bestemt meg, det er mulig jeg kommer til å fortette, jeg må ta noen runder med meg selv.

– Hvor langt utpå våren går det før du bestemmer deg?

– Det kan ta lang tid, smiler Johaug lurt.

– Hvor nærme VM i Planica i 2023 kan du strekke det?

– Nei….. Vi får se, sier hun.

– Vil ikke tenke tanken

Den norske langrennsdronningen er ikke den eneste som blir trist av å tenke på at det snart er slutt.

– Jeg har ikke lyst til at hun skal legge opp, nei huff, jeg orker ikke å tenke på det faktisk, sier Tiril Udnes Weng.

– Therese har vært forbildet mitt siden jeg var liten, hun betyr så mye for laget, i og utenfor løypa. Hun er alltid støttende og gir oss gode råd. Det er ikke tvil om at hun er dronninga vår, vi må få lov til å ha henne noen år til, fortsetter Udnes Weng, og får støtte av tvillingsøster Lotta:

– Jeg vil ikke tenke den tanken egentlig, det blir veldig trist hvis hun skal legge opp. Vi trenger henne på laget, hun er en rå dame, både sportslig og sosialt. Hun er et unikum, seier Udnes Weng.

I 2016 testet Johaug positivt på Klostebol og ble utestengt i 18 måneder. Dermed gikk hun glipp av OL i Pyeongchang i 2018. Etter det har hun kjempet seg tilbake og tatt syv VM-gull og to OL-gull (på søndag kan det bli tre). Det er ekstra imponerende, mener lagvenninnene.

– Alt fra da hun var utestengt til nå… Hun har hatt sine opp- og nedturer, men hun har stått i det og trent og vært stort sett vært blid uansett. Det som imponerer meg aller mest er arbeidsmoralen og hvor mye energi hun har, hun trenger nesten ikke søvn, så… hun kan få gjort så mye etter karrieren også, hun er en turbo, sier Ragnhild Haga.

– Krevende uten Johaug

Uansett om Johaug legger opp etter OL eller velger å holde på en sesong eller to til, så må langrennsledelsen forberede seg på en tid uten langrennsdronningen.

– Det blir krevende. Norsk damelangrenn har vært dyktig og heldig med gode rollemodeller som kapteiner i mange år. Da tenker jeg på Marit Bjørgen og alt det hun bidro med sportslig og internt, og den rollen har Therese tatt over med glans på en litt annen måte. Jeg er helt sikker på at den betydningen Therese har hatt for laget her, er minst like stor som den Marit hadde. Det blir krevende å tette igjen etter det, sier damelandslagstrener Ole Morten Iversen, legger til:

– Vi var bekymret da Marit la opp for hvordan vi skulle klare oss. Da var tanken at vi måtte brette opp ermene og bidra alle sammen på ulike områder. Slik vil det nok være når Therese gir seg en eller annen gang. Da må vi sette oss ned og tenke på hva man mister med Therese, og se på hvordan man kan dekke inn det. Men det blir et savn, sier Iversen.

Landslagstreneren håper Johaug fortsatt vil være en del av langrennsmiljøet også etter at hun har lagt skiene på hylla.

– Den erfaringen og kunnskapen hun sitter inne med er gull verdt for de som er med og går, og den er gull verdt for kommende langrennsløpere. Jeg har forståelse for at når toppidrettsutøvere hopper av, så er det ikke det tidspunktet de er mest motiverte for å hoppe på samlinger og reise. Men på sikt tror jeg hun kommer til å gjøre det, sier Iversen.

Johaug selv har ikke tenkt så langt enda.

– Jeg vet ikke… Jeg tror jeg fokuserer på at jeg fortsatt er toppidrettsutøver nå, så får vi ta livet etter det når det kommer, sie 33-åringen.