Johaug nektet å snakke om bråket, så lettet hun på sløret om gnisninger i laget

OL i Beijing har vært preget av to ting for det norske langrennslandslaget: Gull til de største stjernene og overskrifter om bråk og uro mellom trenere og ledere.

I tur og orden har Emil Iversen, Ragnhild Haga, Helene Marie Fossesholm og Majken Caspersen Falla uttalt seg negativt om noe lederne har gjort, eller sagt. Enten det dreier seg om uttak, eller måten de snakker om de kvinnelige langrennsløperne.

Det blir tema hver gang de norske langrennsløperne møter pressen, så også på pressekonferansen før jentenes tremil søndag.

Naturlig nok, all den tid lagets største stjerne og kaptein, Therese Johaug, satt på podiet. Det var også det første spørsmålet som kom på pressekonferansen, til tross for overraskelsen at Helene Marie Fossesholm ikke skal gå tremila.

– Jeg ber om respekt i dag for at jeg ønsker å fokusere på tremila på søndag og at jeg ønsker å ta evaluering når sesongen er ferdig. Min holdning er at jeg har lyst til å ta ting internt, sier Johaug på Adressas spørsmål.

Senere skulle hun lette på sløret.

«Å ta ting internt» er blitt mantraet for langrennslederne etter at flere utøvere har gått ut til mediene med diverse misnøye.

Landslagstrener Ole Morten Iversen forteller at han har opplevd det samme som Sjur Røthe, som hadde fått meldinger hjemmefra om hva som egentlig foregikk.

– Mye av det som media skriver er kjenner vi oss ikke igjen i. Jeg har fått bekymringsmeldinger hjemmefra hvordan vi har det. Vi har det faktisk fantastisk bra, vi trives godt sammen og gleder oss til hvert skirenn.

Overraskende overskrifter

Så ber Iversen om at pressekonferansen går til å handle om tremila. I et intervju med TV 2 etterpå forteller han mer.

– Jeg har skjønt at det er forsøkt beskrevet en virkelighet i langrennsleiren vi ikke kjenner oss igjen i det hele tatt. Trivselen er god, samarbeidet er godt. Det har vært en del uttakssituasjoner som har skapt en del overskrifter. Slik har det alltid vært, slik er det her og slik vil det alltid være. Men i år har det vært mer enn det. Det har overrasket oss.

Iversen tar også selvkritikk og tar sin del av ansvaret for at utøverne har uttalt seg så offentlig om problemet.

– Jeg kan snakke for meg selv, så må utøverne snakke for seg selv. Når jeg svarer på spørsmål så har jeg disse fire årene gjort det på samme måte. Jeg snakker mye og har hatt full tillit til at det jeg sier ikke blir tolket på feil måte. Det har blitt greie oppslag av det. Her ser jeg at dersom jeg svarer på samme måte, så blir det vinklet med en annen intensjon enn det jeg har ment.

– Jeg vet at vi skal være forsiktige med det vi sier i media. Det kan bli overskrifter, vi er drillet på det. Det har glippet litt for meg og kanskje andre også, som gjør at det blir litt mer overskrifter enn det vi hadde satt pris på. Det handler om at vi ikke gjør jobben vår godt nok.

Han innrømmer at lederne flere ganger har måttet forklare seg for utøverne om hva de egentlig mener.

– Vi har hatt samtaler. Det er nesten gang etter gang at folk må si at det som stod i avisen ikke var det vi mente. Det har vært en del av det.

Har snakket om gnisninger

For Therese Johaug, som avslutter sin OL-karriere med tremila på søndag, har det vært mye støtte å hente hjemmefra i dette annerledes-OL-et.

Hun har blant annet snakket mye med Ingvild Flugstad Østberg, som på grunn av sine helseproblemer ikke kom seg til Beijing.

– Ingvild er jo en fantastisk venninne og lagvenninne som sender meldinger og støtter og backer. Hun kjenner meg og jentene og laget og de andre konkurrentene og vet hvordan vi skal legge opp løpet, så jeg har fått utrolig mange gode tips av henne til hvordan jeg skal legge opp løpet. Hun er jo kanskje den på laget som er aller best til løpsdisponering og hvordan få ut sitt beste potensiale sånn i høydesammenheng, så jeg har lært veldig veldig mye av henne der, sier Johaug.

Hun vedgår også at bråket har blitt et tema også i deres samtaler.

– Ja … Hun også vet at det er et storm i vannglass. Vi har det kjempebra sammen. Så er det klart at som i alle andre miljøer er det gnisninger. Sånn skal det være, sånn er verden. Så må vi ta det når sesongen er over.

Etter OL er det varslet en grundig evaluering. Det er grunn til å tro at samhandling og kommunikasjon blir en stor del av temaet der.