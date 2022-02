Blinken og Lavrov møtes neste uke – om ikke Ukraina blir invadert først

USAs initiativ til møtet skjer fordi «vi tror den eneste ansvarlige måten å løse denne krisen på er gjennom diplomati og dialog», sier talsmann Ned Price for det amerikanske utenriksdepartementet.

Amerikanerne trappet torsdag opp advarslene om at en russisk invasjon av Ukraina kan være nær forestående. President Joe Biden sa at invasjonstrusselen er «svært høy».

– Alle indikasjoner vi har, tyder på at de er rede til å gå inn i Ukraina, sa han til reportere i Washington. Han anklaget samtidig Moskva for å forberede falske operasjoner som påskudd for å invadere.

Russland har hele tiden avvist at de planlegger en invasjon av Ukraina