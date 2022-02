Ble med i program for å komme vekk fra rusen – nå skal de få sykle blant verdens beste

Det er en motivert gjeng som er på plass på spinningtime. Fra å aldri ha syklet noe særlig, trener de nå fire ganger i uken.

– Jeg hadde en tretimers økt på søndag, så det var voksent. Trening er medisin for meg nå, og laget hjelper meg så jeg fortsetter å holde meg rusfri. Det er kjempeålreit, sier Terje Hunstad Holst.

Han ble med i «Idretten Skaper Sjanser» (ISS) i høst etter lang tid med rusutfordringer. Tilbudet skal hjelpe folk i hans situasjon gjennom å bruke idretten som et hjelpemiddel, og for Terje har det vært en livsendring.

– Det er første gang jeg har greid å holde meg rusfri, og det betyr kjempemye. Fellesskapet betyr masse, sier Hunstad Holst.

AKTIV: Terje Hunstad Holsts liv ble totalforandret etter at han begynte med sykling. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Nå skal Terje og rundt 40 andre i foreningen få sykle i verdens største sykkelritt: Selveste Tour De France.

– Det er kjempekult, det er en stor mulighet som veldig få får være med på. At en som meg kan få gjøre det, det er kjempestort, sier Hunstad Holst.

Sammen med trenere reiser de til Danmark for å sykle rittets tre første etapper fra 1. juli. Gjengen skal sykle etappene kun timer før proffsyklistene i rittet starter.

– Det er en fantastisk mulighet, sier daglig leder i «Idretten Skaper Sjanser» Morten Nyborg.

Det var etter at organisasjonen i fjor deltok i «Arctic race of Norway» at tilbudet om Tour de France kom, ettersom rittene har samme eier.

– Tenk at vårt lille prosjekt i Norge skal få lov å komme seg ut i verden, og vise at vi i Norge har greid å finne en modell som kan integrere mennesker via idrett til et liv tilbake til samfunnet, sier Nyborg.

Fakta: «Idretten Skaper Sjanser» Lavterskel aktiviseringstilbud startet opp i 2018 for mennesker som sliter med rusutfordringer Består av aktivitetene ski, sykling og riding Syklistene har tidligere deltatt i «Arctic Race of Norway», som de også skal delta på i august i år Organisasjonen mottar støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet



Kilde: Idrettenskapersjanser.no

– Norsk konsept som andre vil lære av

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) mener det er viktig at andre land får se den norske modellen for rusomsorg.

– Jeg er kjempeimponert og veldig stolt. Her har vi et norsk konsept som andre har lyst til å se på og vil lære av, og jeg er mektig imponert over denne gjengen, sier Kjerkol.

IMPONERT: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) kastet seg på spinningsykkelen for en økt med gjengen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Hun innrømmer at det er ekstra stas at «Idretten Skaper Sjanser» stiller med kvinner som får sykle i rittet.

– Nå får vi endelig en kvinne i Tour de France, da våkner feministen i meg litt også. Selv om jeg heier på gutta også, fortsetter Kjerkol.

2022 er det første året kvinnene får muligheten til å sykle Tour de France som et fullstendig etapperitt.