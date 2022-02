Krigsfrykt senket New York-børsene

USA-børsene sank betydelig under torsdagens handel på grunn av økt frykt for en krig i Ukraina.

USAs president Joe Biden gjentok torsdag at en russisk invasjon av Ukraina kan være nær forestående. Det skapte bekymring blant investorer.

Den teknologitunge Nasdaq-indeksen sank med 2,9 prosent mens industriindeksen Dow Jones gikk ned med 1,8 prosent.

Den bredere S&P 500-indeksen sank 2,2 prosent, det største fallet på to uker.

Situasjonen på den russisk-ukrainske grensen har lenge vært spent, men tilspisser seg til stadighet ytterligere. Tidligere torsdag uttalte også USAs utenriksminister Antony Blinken at Russland forsøker å fabrikkere et påskudd til å angripe Ukraina.

– Russland planlegger ikke bare å gjennomføre et konvensjonelt angrep mot det ukrainske folk. Vi har informasjon som tyder på at Russland vil gå etter spesifikke gruppe av ukrainere, sa Blinken, uten å gi ytterligere detaljer.

Han erkjente samtidig at mange stiller spørsmål ved påstandene fra amerikansk etterretning.

– Men la meg være helt klar, jeg er ikke her i dag for å starte en krig, men for å forhindre en, sa Blinken.