Jakob Ingebrigtsen satte verdensrekord innendørs

Jakob Ingebrigtsen sesongåpnet med 3.30,60 på 1500 meter i franske Liévin torsdag kveld. Det er ny verdensrekord innendørs på distansen.

– Jeg må si meg fornøyd med det. Det er den første av forhåpentligvis mange (verdensrekorder). Det er stort, sier Jakob Ingebrigtsen til TV 2.

Det er første gang Ingebrigtsen satte verdensrekord som senior.

– Kroppen min er såpass dreven at jeg kommer inn i boblen, enten jeg vil eller ikke. Det er takket være mye øving heldigvis. Det er bra, sier Ingebrigtsen.

– Ting skjer

Det er Ingebrigtsens første løp uten far Gjert Ingebrigtsen som trener. I begynnelsen av februar ble det kjent at Gjert var sykmeldt.

– Ting skjer, men min jobb er å sørge for at jeg er forberedt når jeg må. Jeg har prøvd å sørge for å gjøre så godt jeg kan. Jeg har fått god hjelp av Elisabeth (forloveden) og resten av teamet rundt. Det ordner seg nok til slutt, sier Jakob Ingebrigtsen.

– Er det noen du skylder en ekstra takk?

– Elisabeth og hunden vår Maximus, som er mine nærmeste, og ikke minst Henrik og Filip og resten av teamet som sørger for at jeg får gjort det skal og som hjelper meg i arbeidet. Jeg tar ikke den rekorden alene, selv om jeg tar oppløpet. Det er minner for livet, sier han.

VERDENSREKORD: Jakob Ingebrigtsen løp tidenes raskeste 1500-meter innendørs i Frankrike torsdag kveld. Foto: FRANCOIS LO PRESTI / AFP

– Nærmere de store målene

Forloveden Elisabeth Asserson hadde troen på rekordløp, men det var først da hun så Jakob Ingebrigtsen jublet at hun skjønte det var satt verdensrekord.

– Det er veldig stort, for det er en rekord nærmere de store målene. Nå er det verdensrekord innendørs, og da kan det plutselig bli verdensrekord utendørs. Det er en milepæl, sier hun til TV 2.

Ingebrigtsen-brødrene skal for tiden trene seg selv.

– Det er selvfølgelig en omveltning for alle sammen. Det er noe nytt, og han må stå litt mer på egne bein. Han er rutinert og har god kontroll på hva han skal gjøre for å få jobben gjort, så det har gått veldig bra. Det er en stor lettelse at det gikk så bra som det kunne, sier Asserson.

Den tidligere rekorden hadde Samuel Tefera fra Etopia på tiden 3.31,04. Tefera ble nummer to i torsdagens løp med tiden 3.33,70.

Hedda Hynne ble nummer sju på 800-meteren med 2.02,82 tidligere på kvelden. Hun er mektig imponert over det som ble levert etter henne.

– Han legger seg på haren og følger som en klokke, og så maler han de andre i senk. De trodde nok de hadde en sjanse. Han beholder roen og jobber som F. Det er deilig å se på, det er helt rått, sier Hynne til TV 2.