City-Blakstad ville ut av komfortsonen: – Prøve å «pushe» meg selv litt mer

På overgangsvinduets siste dag i England ble det klart at Julie Blakstad hadde signert for den engelske storklubben.

Etter bare én uke i klubben fikk hun debuten i et imponerende innhopp i ligacupsemifinalen mot Tottenham 3. februar.

Julie Blakstad fikk et innhopp på 20 minutter da hun debuterte for Manchester City 3. februar 2022. Foto: Tim Goode

– Så langt føler jeg at ting er veldig bra. Jeg kom dit og visste at det ville bli et nivå opp for meg, men jeg er egentlig veldig imponert over nivået og spillerne, sier Blakstad i et intervju med TV 2 på den portugisiske Algarve-kysten.

På grunn av landslagsperioden nå i midten av februar hvor det norske landslaget deltar i Algarve Cup, ble det ikke mange dagene med trening for Blakstad etter overgangen til sin nye klubb.

Men hun har fort fått merke forskjellen fra norsk fotball til engelsk.

– Det er veldig mange som har en sånn ro i spillet. Hvis du er i trange situasjoner og ikke er god nok til å verne om ball, blir du mye fortere tatt enn du ville blitt i Norge. Der slipper man kanskje litt lettere unna med sånt, forteller Blakstad.

Ville ut av komfortsonen

20-åringen fra Ottestad har i en alder av bare 20 år spilt seg til en sentral rolle på det norske landslaget.

De to siste sesongene har hun briljert for Rosenborg kvinner, men allerede som 18-åring i bunnlaget Fart viste stortalentet at hun var noe helt spesielt – så spesielt at Chelsea inviterte henne på et treningsopphold tidlig i 2020.

Et kontraktstilbud skal også ha vært oppe på bordet fra London-klubben.

Men Blakstad var ikke klar for å ta steget utenlands på det tidspunktet. Valget falt derfor på Rosenborg og studier på NTNU i Trondheim.

To år senere kjente den nå 20-årige jenta at det var på tide med et nytt steg.

– Det handler litt om å gå ut av komfortsonen. Hjemme i Rosenborg hadde jeg alle vennene mine, det var trygt og godt å komme på trening, men jeg tror at man kanskje ikke «pusher» seg selv like mye når alt er så komfortabelt, forklarer Blakstad.

– Det tror jeg bikket det mot en overgang for min del, at jeg nå ville ut og prøve å pushe meg selv litt mer for å se hvor langt jeg kan nå med fotballen.

Dialogen med Manchester City ble opprettet allerede sommeren 2021, men det var først etter sesongslutt i Toppserien at henvendelsene ble mer konkrete.

Klubben inviterte Blakstad over på et besøk i desember, men som av diverse årsaker med logistikk i en pandemisituasjon ikke ble mulig å gjennomføre da.

– Jeg dro over i januar på besøk. Da jeg kom dit og så det anlegget, fasilitetene, fikk bli kjent med støtteapparatet og den gruppen som er der, så følte jeg at dette var noe som passer meg bra, forteller hun.

– De er spillende og har lyst til å holde ball langs bakken, skape overtall og tørr å spille seg inn – de tyr ikke til så mye lange baller og sånn. Det var noe jeg hadde lyst til å være med på.

20-åringen spilte 90 minutter i Norges første kamp i Algarve Cup. Det endte med 0-2-tap mot Portugal. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Praten med Sjögren: – Et godt valg

At det skulle bli en overgang til City i 2022 ble fort klart for 20-åringen, men akkurat når var ikke like enkelt.

Blakstad har lenge vært tydelig på at fotball-EM i England til sommeren henger høyt for henne. Hun vil være best mulig forberedt til å bidra for Norge i mesterskapet.

– Det var mye frem og tilbake om jeg skulle gjøre det nå eller om jeg skulle vente til sommeren. Jeg hadde lyst til å ta det steget i år uansett, forteller hun.

Én viktig faktor i beregningen for denne avgjørelsen var spilletid i kamper de neste månedene frem mot mesterskapet.

Skulle hun gå for det sikre ved å bli i RBK eller ta en større risiko ved å gå til et høyere nivå i Manchester City?

– Jeg snakket litt med Martin (Sjögren) angående det. Hadde han sagt at hvis jeg blir sittende på benken, så er det helt uaktuelt å være med i EM, så ville jeg nok ikke tatt den risikoen. Det er kanskje det mesterskapet som er årets høydepunkt, sier Blakstad.

Fra Sjögren fikk hun et tydelig svar: Lite spilletid skulle ikke ha stor negativ påvirkning på et EM-uttak for Blakstad.

– Med det nivået Julie er på, så synes jeg det var et godt valg av henne å ta steget inn i et miljø som kommer til å være mye mer utfordrende for henne, sier landslagssjefen selv til TV 2.

Julie Blakstad og landslagssjef Martin Sjögren under VM-kvalifiseringskampen mot Armenia på Ullevaal i september 2021. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Det var en beskjed 20-åringen kjente på som betryggende og som hun selv tror vil medføre mindre stress over eventuelt lite spilletid.

– Jeg ønsker selvfølgelig å få spille og jeg må nesten spille kamper inn mot et mesterskap, men om jeg ikke starter hver eneste kamp, så vil ikke det våre så utslagsgivende for mesterskapet, sier hun.

Ville til England

Med alle faktorer grundig vurdert sammen med far og støttespiller Even Blakstad, endte avgjørelsen på å gå til Manchester City nå i januar.

En rekke storklubber fra ulike nasjoner har vist stor interesse for talentet fra Ottestad. For Blakstad var det spill i den engelske ligaen som fristet henne mest i denne omgang.

– Det er den ligaen som kanskje er jevnest i nivå og mest på vei opp og frem, forklarer den ferske City-spilleren.

– I Tyskland, Spania og Frankrike har man veldig gode lag blant de øverste, men jeg tror spriket ned til bunnen er enda større enn hva det er i England. For meg handler det om få den beste matchingen så ofte som mulig mot veldig god motstand og det fristet meg mest.

Både Julie Blakstad (t.v) og tidligere RBK-lagvenninne Emilie Bragstad har denne vinteren signert for henholdsvis Manchester City og Bayern München. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

– Hvordan tror du den nye hverdagen din kommer til å gjøre deg best mulig forberedt til EM?

– Jeg tror jeg kommer til å bli mer vant med tempo. Det er spillere her som har spilt i topplag lenge. Det er en litt endre spillergruppe egentlig, så det er mange med mye erfaring der jeg tror jeg kan lære mye av, svarer Blakstad.

– Jeg tror at det å ha gode spillere rundt seg hver dag kommer til å hjelpe meg masse med å være forberedt til EM.