Glimt med ny bragd i Europa

Celtic - Bodø/Glimt 1-3

Siden slutten av forrige sesong har Bodø/Glimt mistet nøkkelspillerne Erik Botheim, Patrick Berg, Fredrik Bjørkan og Marius Lode, men det gule Europa-eventyret fortsetter inn i 2022.

Torsdag kveld sto Bodø/Glimt for en ny bragd i Europa med 3-1 borte mot Celtic i den første playoff-kampen til åttedelsfinalen i Conference League.

– En ting er jo at de vinner på mektige Celtic Park, men måten de gjør det på er jo rett og slett verdensklasse. Uansett hvem de møter så spiller de sin helt egen fotball, og i kveld er det fasit på hvordan Bodø/Glimt vil spille effektiv og fantastisk fotball, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Runar Espejord, Amahl Pellegrino og Hugo Vetlesen scoret i seieren.

– Det var fantastisk artig. Å komme ut på et fullsatt Celtic Park var djevelsk stilig. Det var litt artig også. Med en gang fløyten går er det deg selv og 21 andre spillere, så du glemmer alt det som er rundt, sier Espejord til Viaplay.

JUBLET MED FANSEN: Bodø/Glimt-fansen kunne glede seg over det Amahl Pellegrino og resten av laget viste mot Celtic. Foto: RUSSELL CHEYNE / REUTERS

– Knutsen elsker å bryte barrierer

Celtic topper skotsk Premier League denne sesongen.

– Celtic er midt i sesong, og vi har utallige ganger opp gjennom årene hørt på norske lag som unnskylder seg med at det er så vanskelig å spille kamper i februar når den norske sesongen er langt unna. Kjetil Knutsen elsker å bryte barrierer, og det gjør han nok en gang i kveld, sier Mathisen.

– Bjørkan, Lode, Botheim og Berg er borte, og det skulle jo i en normal verden bety at Bodø/Glimt var kraftig svekket fra i fjor. Basert på hva vi så i kveld er de jo ikke det. Espejord viser at han har et enormt potensial, Hagen styrer midtbanen som han aldri skulle gjort annet og Wembangomo viser frem hvilke fantastiske kvaliteter han har på sitt beste, sier Mathisen.

Returkampen spilles på Aspmyra torsdag 24. februar.

– Forhåpentligvis klarer vi å fylle Aspmyra, og så har vi et okay utgangspunkt, men vi skal gjøre en helvetes jobb om en uke, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til Viaplay.

Tror Espejord kan bli toppscorer

Debutant Runar Espejord fra Tromsø brukte seks minutter på å sende de tilreisende fra Bodø til himmels. Etter fine kombinasjoner med Ola Solbakken og Hugo Vetlesen kunne Espejord sette inn 1-0.

– Den første scoringen til Bodø/Glimt starter langt nede på egen banehalvdel, og selv om Celtic garantert har forberedt seg på at det er slik Bodø/Glimt angriper så er de ikke i nærheten av å stoppe dem, sier Mathisen.

Bodø/Glimt holdt 1-0-ledelsen til pause. Ti minutter inn i andre omgang doblet Amahl Pellegrino ledelsen for Glimt etter nydelig spill i forkant. Solbakken spilte inn til Espejord, som flikket videre til målscorer Pellegrino.

DEBUTANT: Runar Espejord brukte seks minutter av Glimt-debuten på å sette ballen bak Joe Hart i Celtic-målet. Foto: LEE SMITH / REUTERS

– Hvis den første scoringen var eventyrlig, så er jo den andre ren og skjær verdensklasse. Fintene og innlegget til Solbakken og den flikken til Espejord kommer Glimt-fansen til å drømme om i hele natt. Det var nok ikke mange i Tromsø som likte at Espejord reiste til Bodø/Glimt, men akkurat i kveld tror jeg de forstår hvorfor han valgte som han gjorde. Holder han seg skadefri i 2022, vil han være med å kjempe om toppscorertittelen i Eliteserien, og da kan også han være et veldig hett salgsobjekt i løpet av året, tror Jesper Mathisen.

Med drøyt ti minutter igjen av ordinær tid tente Daizen Maeda håpet for Celtic da han stusset inn 1-2-reduseringen, men to minutter senere fikk Hugo Vetlesen mange skotter til å forlate Celtic Park. Med et skudd via et Celtic-bein sendte han ballen i en bue over Joe Hart til 3-1-ledelse for Bodø/Glimt.