Her taes Birk Ruud imot som en stjerne i nabolaget: – Han ble veldig glad

Omtrent hundre personer møtte opp i 21-åringens nabolag for å hylle den nybakte OL-vinneren.

– Det var helt åpenbart at vi måtte gjøre en markering, sier Felix Stridsberg Usterud.

Han er kompis av Ruud, leder av freeski-avdelingen i Bærums Skiklub og representerte selv Norge under Vinter-OL 2018 i Pyeongchang.

– Det var veldig, veldig gøy. Han var veldig glad for det og tok seg tid til å snakke med alle som ville høre om hvordan han hadde opplevd OL, fortsetter Stridsberg, som antar at rundt 100 personer hadde møtt opp for å ta imot gullhelten.

Birk Ruud sammen med moren Celine på Gardermoen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Veldig hyggelig velkomst, og det er så deilig å møte familien. Det er godt å være på norsk jord. Borte bra, men hjemme best, sa Ruud til VG på Gardermoen.

21-åringen vant OL-gull i Big Air-konkurransen.

Det er øvelsen han også har vunnet i X Games to ganger. I slopestyle har nordmannen gull fra ungdoms-OL og sølv fra VM.

– Det er vanskelig å sette ord på det. Jeg er litt sliten, men jeg er veldig stoket og veldig lettet. Det er deilig å være ferdig, men samtidig er jeg litt i en eller annen rus, sa Ruud til TV 2, og fortsatte:

– Jeg har jo visualisert disse tingene mange ganger i hodet. Når det kommer til stykket, er det kun en mulighet. Jeg har forberedt meg til dette her, og gjort det til en konkurranse som selvfølgelig er den viktigste, men det er så mange andre ting som kan gjøre deg glad og som er viktig. Jeg er veldig fornøyd med å få det til.