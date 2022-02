Ukraina-situasjonen stopper Russland-reisen til Kjellings Drammen

Det bekrefter styret i Drammen Håndball til dt.no torsdag ettermiddag.

Drammen vant den første åttedelsfinalen mot den russiske klubben 37-24. Etter planen skulle returoppgjøret vært spilt lørdag. Nå har Drammen bestemt at de ikke reiser til Russland.

Tidligere denne uken fikk Drammen en klar anbefaling fra Utenriksdepartementet om å avstå fra å reise til Russland. Det henger sammen med at norske myndigheter fraråder reiser til russiske områder som ligger nærmere den ukrainske grensen enn 250 kilometer.

Årsaken er den svært spente situasjonen rundt Ukraina, der det har vært militær opptrapping den siste tiden. Fra Krasnodar til Ukraina er det i luftlinje 238 kilometer.

Utsatte kamper

De siste dagene har Det europeiske håndballforbundet (EHF) vært koblet inn for å vurdere i hvilken grad lørdagens kamp kan og skal spilles. Drammen har foreslått å flytte oppgjøret til Moskva, men det vendte Krasnodar-ledelsen tommelen ned for.

Også andre håndballkamper i europacupene påvirkes av Ukraina-situasjonen denne uken. EHF valgte tirsdag å utsette mesterligakampen mellom ukrainske Motor Zaporozje og franske Paris Saint-Germain.

I begrunnelsen skrev forbundet at beslutningen ble tatt etter «en nøye analyse og som konsekvens av den siste utviklingen på politisk nivå, herunder usikkerheten rundt situasjonen i Ukraina».

Avslo forespørsel

Drammen Håndballklubb har forklart situasjonen for det Europeiske Håndballforbundet (EHF) og nå har klubben fått svar.

– De godkjenner ikke vår begrunnelse og vil at kampen skal gå som normalt. Vi har besluttet at vi ikke reiser til Krasnodar på kampen. Hvis vi sender spillerne våre og støtteapparatet vårt ned og det skjer noe, det ansvaret har vi ikke lyst til å sitte med. Tenk om det skjer noe, sier styreleder i DHK, Svein Erik Bjerkrheim.

Det kan få konsekvenser for klubben forteller han.

– Vi kan bli utestengt fra europacupen i år og i ett og to år. I tillegg kan vi få en halv million kroner i bot. Hvis det skjer er det en katastrofe for Drammen Håndballklubb. Vi føler at vi står forsvarsløse, sier Bjerkrheim.

(©NTB)