Elverum rystet Sander Sagosens Kiel

Det ble intenst i Håkons Hall torsdag. Elverum hadde ingen planer om å gjøre det enkelt for tyskerne i mesterligaen, men måtte gi tapt på tampen.

Elverum - THW Kiel 30-31

Elverum hadde muligheten til å utligne i siste sekund, men hjemmelagets Kasper Thorsen Lien ble stoppet av Niklas Landin. Dermed endte oppgjøret med to poeng til tyskerne.

Hjemmelaget ledet 15-14 til pause, og lagene holdt følge med hverandre hele veien.

Flere tusen oppmøtte i Håkons Hall på Lillehammer så de hvitkledde lede 10-7 etter et drøyt kvarter spilt. Forhåndsfavorittene fra Tyskland holdt likevel følge med Elverums tempo, og en sterk Niclas Lundin i mål for bortelaget gjorde at Elverum ikke klarte å øke ledelsen.

Lagene gikk til pause på stillingen 15-14, og det ble ikke akkurat mindre jevnt i 2. omgang.

Det så ikke bra ut da Kiels Sander Sagosen og lagkamerat Patrick Wiencek skallet i hverandre ette 56 minutters spill. Det gikk tilsynelatende bra med Sagosen, men Wiencek fikk behandling for et kutt i pannen. Sagosen ble likevel bedt om å ta en pause på benken, som ga Elverum god mulighet til å gå i fra Kiel.

Også i 2.omgang holdt lagene følge med hverandre fra start, og lagene fulgte hverandre fram til dommeren blåste av kampen. Med fem minutter igjen viste tavla 30-30.

Jevn 1.omgang

Det var høyt tempo fra start da Elverum tok i mot THW Kiel i mesterligaen torsdag.

Bortelaget måtte klare seg uten både hovedtrener Filip Jicha og forsvarssjef Hendrik Pekeler som begge var ute med korona.

– Jeg synes vi gjør en godkjent omgang. Vi spiller med mye tempo, og da er også hjertet med, som gjør at vi blir litt ukritiske i valgene vi tar. Men de er det heldigvis ikke så mange av, sa Elverum-trener Børge Lund til Viasat i pausen.

Lillehammer 20220217. Kiels Sander Sagosen i aksjon i Champions League kampen i håndball mellom Elverum - THW Kiel i Håkons Hall på Lillehammer. Foto: Geir Olsen / NTB Foto: Geir Olsen

Kiels Harald Reinkind åpnet godt og fikk med seg flere mål og målgivende. Lagkamerat Sander Sagosen var ikke ikke veldig synlig fra start, men fant seg mer til rette mellom forsvarsspillerne til Elverum i andre omgang.

Eric Johansson og Kasper Thorsen Lien var to av flere som storspilte for hjemmelaget. TV 2 har tidligere erfart at nevnte Johansson blir Kiel-spiller før neste sesong, men sportsdirektør i Elverum, Nils Kristian Myhre, har ikke svart på TV 2 sine henvendelser angående Johansson.

Etter drøyt 40 minutter måtte Elverums Dominik Mathé ut med skade. Det så uvisst ut hvor alvorlig det var, men Mathé var ute resten av kampen.