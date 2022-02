Får proffdebuten mot idolet sitt: – Det blir en ordentlig «reality check»

For mens tvillingbror Tobias har startet sesongen forrykende med etappeseier og pallplass sammenlagt i Etoile de Bessèges, har Anders måtte utsette starten på sin første proffsesong med Uno-X på grunn av en kneskade.

Nå er imidlertid overbelastningen av en sene på innsiden av kneet leget tilstrekkelig til at Anders også kan begynne å konkurrere.

Det kuperte tredagersrittet Tour des Alpes Maritimes et du Var, med ryttere som Sagan, Quintana, Pinot, Bauke Mollema og Guillaume Martin på start, blir ilddåpen.

– Det blir en ordentlig «reality check». Man henger ikke bare med feltet inn til mål her om man ikke er i bra slag. Så vi får se hvordan det står til, forteller Anders fra hotellet i Sør-Frankrike før start.

– Det blir dritkult

Selv om Anders, på samme måte som broren, ligner mer på Quintana og Pinot i stilen, er det Sagan som vekker mest ærefrykt i en ung syklist.

– Jeg og Tobias hadde ikke så mye peiling på hva alle rytterne het og sånt da vi var yngre, men det var Sagan vi likte best. Så det blir dritkult å sykle mot ham. Det er et ganske bra felt her, så det blir tøft å måle krefter her, sier han.

Fredagens etappe er kupert. Det samme er søndagens.

Lørdagens etappe, rittets på papiret hardeste, bør passe flere av rytterne på Uno-X-laget bra med en lang stigning opp mot pittoreske Col d'Eze og målgang i La Turbie.

– Det er vanskelig å si hva jeg kan få til. Men vi har gutter her som er i god form, og vi har lyst til å prege rittet. Men om jeg kan kjempe om seier er jeg mer usikker på. Torstein Træen er vår mann i sammendraget, så får vi se om jeg har form inne til å finne på noe sprell, sier han.

Flyttet hjem til foreldrene for å unngå korona

Kneskaden har naturligvis satt Anderes noe tilbake, men på den positive siden har han enn så lenge unngått korona - i motsetning til tvillingbroren og en rekke kolleger på laget i feltet generelt.

– Jeg flyttet faktisk hjem til mamma og pappa i halvannen uke for å unngå å bli smittet. Tobias var på vei hjem fra ritt, og det var såpass mye smitt i feltet at det tryggeste var å ikke dele leilighet med ham når han kom hjem. Men det er såpass mye smitte rundtom i hele Europa nå at jeg forberedt på at jeg også kan bli smittet i nær fremtid, sier han.

Planen etter sesongstarten i Frankrike er en treningsperiode hjemme i Norge, før turen går til storrittet Volta a Catalunya i Nord-Spania i midten av mars. Tour of Norway i mai blir også et naturlig mål i en sesong som etter all sannsynlighet blir Grand Tour-løs for Uno-X.

Forrige uke fikk laget beskjed om at de ikke var invitert til årets Tour, og sjansene for å få innpass i Vuelta a España i høst er i teorien små i konkurranse med en rekke spanske lag.

– Det hadde vært sinnssykt kult å sykle en Grand Tour i år, men jeg tror ikke det er veldig problematisk for utviklingen vår å ikke få kjøre en Grand Tour denne sesongen. Vi har nok av rimelig heftige ritt på kalenderen!