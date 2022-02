Anmeldt for overgrep mens han satt i fengsel – ble konfrontert i nye avhør

Det får TV 2 opplyst etter at NRK meldte om overgrepsanklagene torsdag.

Andersen ble anmeldt mens han satt i fengsel og sonet dommen på 19 års fengsel for drap og overgrep begått i Baneheia i mai i 2000.

Det anmeldte forholdet skal ha skjedd flere år før drapene.

DREPT: Stine Sofie Sørstrønen (t.v.) og Lena Sløgedal Paulsen, her fotografert på båttur sommeren 1998, ble funnet drept i Baneheia utenfor Kristiansand 21. mai 2000. Foto: PRIVAT

Slik TV 2 forstår det, var Andersen under den kriminelle lavalderen på 15 år da det påståtte overgrepet fant sted. Dermed kan han ikke bli straffeforfulgt i saken.

Ifølge NRK skjedde også det andre påståtte overgrepet før Andersen fylte 15 år.

Andersens forsvarer, advokat Svein Holden, ønsker ikke å kommentere opplysningene overfor TV 2.

Har blitt konfrontert

TV 2 er kjent med at minst én av de to påståtte fornærmede er avhørt av politiet i nyere tid.

Så sent som ved juletider ble Andersen selv konfrontert med de gamle overgrepsanklagene. Da nektet 41-åringen for å ha gjort det han er anklaget for, ifølge TV 2s opplysninger.

Heller ikke dette ønsker advokat Holden å kommentere.

Ifølge NRK ble politiet i Oslo, som har ansvaret for å etterforske den gjenåpnede Baneheia-saken, først kjent med anklagene mot Andersen i fjor høst.

Etter det TV 2 kjenner til, var ikke disse et tema i det tre dager lange avhøret Andersen gjennomførte på politihuset i Oslo i oktober.

TAUS: Jan Helge Andersens forsvarer, advokat Svein Holden, ønsker ikke å kommentere sin klients avhør. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Statsadvokat Andreas Schei ønsker ikke å kommentere opplysningene i denne saken.

Står ved forklaringen sin

Fredag er det ett år siden Viggo Kristiansen (42) fikk gjenåpnet dommen på 21 års forvaring mot seg.

Det var forklaringen til Andersen, Kristiansens daværende kamerat, som fikk retten til å dømme Kristiansen som hovedmann i Baneheia-saken.

Andersen hevdet, og hevder fortsatt, at Kristiansen truet ham til å begå overgrep og å drepe en av jentene.

Selv ble Andersen funnet skyldig i et drap, et overgrep og for medvirkning til ytterligere et overgrep.

PÅ VEI HJEM: Viggo Kristiansen (42) ble hentet i Ila fengsel av faren Svein Kristiansen i fjor sommer. Siden har han vært en fri mann. På vei hjem til Kristiansand stoppet de på Cirkle K Nykirke og kjøpte pølse, brus og kaffe. Foto: Frode Sunde / TV 2

Etter gjenåpningen av saken ble Oslo politidistrikt ansvarlig for den nye etterforskningen. De har ikke funnet noen tekniske bevis for at Kristiansen, som har hevdet sin uskyld gjennom 21 år i fengsel, var på åstedet.

Flere interessante funn

Imidlertid har politiet gjort flere funn de betegner som interessante, ifølge TV 2s opplysninger. Det dreier seg blant annet om DNA-funn fra Andersen på begge jentene.

Disse mener politiet er forenlige med overgrep. Slik TV 2 forstår det, mener politiet også at Andersen trolig må ha hatt en mer aktiv rolle i ugjerningene enn han selv har forklart.

Konfrontert med dette i nye avhør har Andersen åpnet for å ha hatt hukommelsestap på sentrale tidspunkter under handlingen.

41-åringen har også endret forklaring knyttet til vask av drapsvåpenet.

Forsvareren hans har heller ikke tidligere ønsket å kommentere innholdet i avhør eller funn politiet har gjort.

Det er ventet at Baneheia-saken er ferdig etterforsket tidlig på våren i år. Til slutt er det opp til Riksadvokaten å avgjøre om det blir nye runder i retten eller ikke.