Familien tok et drastisk valg for å bli best i verden

Da Marita Hammervold og hennes ektemann Pär Wiklund bestemte seg for å pakke sakene, sette tenåringene i flyttebilen og forlate det svenske skiparadiset Åre til fordel for Bærum, var det ikke uten grunn:

– Vi gjorde research på hvor de beste, unge skikjørerne kom ifra. Da fant vi fort ut at Bærum skilte seg ut, så vi ringte klubben og ble raskt overbevist, forteller pappa Pär til TV 2.

– Så flyttingen handlet om å gi barna best mulige forutsetninger for å lykkes?

– Ja. Hvis man først skal gjøre noe, så må man gi det et ordentlig forsøk. Så lenge barna synes det er gøy å holde på, så kjennes dette som et bra miljø å være i.

Bærums Skiklub står bak flere av Norges beste alpinister. Både store navn fra fortiden som Lasse Kjus og Inger Bjørnbakken (første kvinnelige verdensmester i alpint), samt noen av nåtidens navn som Lucas Braathen og Atle Lie McGrath.

PAKKET SKIUTSTYRET: Svenske Pär Wiklund (t.h.) og hans kone Marita Hammervold (t.v.) tok med seg barna Edwin (i midten t.v.) og Knut, og flyttet fra Sverige til Bærum. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Vil bli verdensmestere

– Ja. Man må i hvert fall prøve. Det er verdt et forsøk, sier 15 år gamle Edwin da TV 2 spør om han vil bli verdensmester.

Skulder til skulder står han ved sin to år yngre lillebror, Knut, som også har troen hvis han trener hardt, går på alle treninger og «gir alt» i årene som kommer.

– Føler dere på et press ettersom familien flyttet hit så dere kan bli gode på ski?

– Kanskje litt, svarer Edwin før han spøkefullt legger til:

– Ganske ofte, egentlig.

– Haha det visste jeg ikke, men nå vet jeg det. Men de vil jo bli verdensmestere, så litt press synes dem vel bare er gøy, sier mor Marita og titter bort på sine to sønner som nikker anerkjennende.

SAMMEN OM MÅLET: Sønn Edwin og mamma Marita følger spent med på konkurrentenes tider. Foto: Eirik Nesset Hjelvik/ TV2

Store forskjeller

Familien Hammervold har bodd i Norge siden august, og er så langt veldig tilfreds med å ha byttet ut et av Sveriges fremste alpintmiljøer med et av Norges fremste alpintmiljøer:

– Man vil mer i Norge. I Sverige trener man to dager i uken og tar det mer med ro, og det er heller ikke samme aksept for å si at man vil bli verdensmester. Her i Norge derimot gjør det ingenting å si det. Her kan man ha det som mål, og akkurat det gjør det litt gøyere.

I Åre var familien veldig fornøyde med skiforholdene, men mindre imponert over klubbens oppfølging av deres hardt satsende alpintbarn.

– I tillegg er det interessant med det norske treningsopplegget, som for eksempel «Ironman»-konseptet som jeg hadde lest om før vi flyttet. Her er barmarktreningene hardere, og det er mye bedre oppmøte enn det var i Åre. Akkurat det var en stor forskjell, legger pappa Pär til.

TALENT: 13 år gamle Knut Hammervold havner ofte på pallen. Foto: Privat

Også de to tenåringene mener det er store skilnader, både positivt og negativt:

– Det er mye bedre å stå på ski i Åre, men når det kommer til trenere og treninger, så er Bærum best, sier Edwin.

Til TV 2 forteller mor Marita at det var foreldre som trente sønnene deres i Åre, mens i Bærum er det betalte trenere som har ansvar for guttene.

Flere OL-medaljer

Det er ikke bare i de lavere aldersgruppene og i alpint at Bærums Skiklub leverer om dagen. 11 av 82 norske utøverne i det nylig avsluttede Beijing-OL representerte nemlig bærumsklubben, og det resulterte i flere medaljer; gull til Birk Ruud i Big Air på freeski, sølv til Mons Røisland i Big Air på snowboard og gull til skiskytter Sturla Holm Lægreid på stafett. I tillegg fikk alpinistene Rasmus Windingstad og Mina Fürst Holtmann bronsemedaljer etter å ha vært reserver på lagkonkurransen i parallellslalåm.

– Vi er naturligvis veldig stolte, sier klubbens styreformann, Dag Rune Langehaug, til TV 2.

Oversikt over norske OL-utøvere fra Bærums Skiklub Lucas Braathen, alpint.

Atle Lie McGrath, alpint.

Rasmus Windingstad, alpint.

Mina Fürst Holtmann, alpint.

Birk Ruud, freeski.

Sandra Eie, freeski.

Tormod Frostad, freeski.

Hanne Eilertsen, snowboard.

Mons Røisland, snowboard.

Ståle Sandbech, snowboard.

Sturla Holm Lægreid, skiskyting. 11 av Norges 82 OL-utøvere i Beijing representerte Bærums Skiklub.

– Hva forteller det deg at en familie flyttet hit fra Sverige?

– Det forteller meg at vi er den beste klubben, haha. Vi har en «trackrecord» over tid, så det er ikke tilfeldig.

– Blir du litt overrasket likevel når en familie flyttet så langt?

– Både ja og nei. I den forstand at hvis jeg skulle velge en klubb som ungene mine skulle satse i, så ville jeg valgt Bærum. Men det er klart at den emosjonelle siden av det å flytte fra et annet land og komme hit gjør meg ekstra stolt.